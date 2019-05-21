В Мурманске началось прощание с жертвами пожара в Шереметьево

В областном Дворце культуры имени Кирова в Мурманске началась церемония прощания с жертвами пожара в самолете в Шереметьево.

Как сообщил врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис, восемь человек будут похоронены в Мурманске, по одному - в Североморске, Ковдоре, Кандалакше и двое - в Полярных Зорях. Тела еще 15 северян будут по желанию родных отправлены из Москвы в другие регионы России.

В соборе Спас-на Водах и в Свято-Никольском кафедральном соборе в Мурманске сегодня пройдет отпевание погибших.

Напомним, самолет, который должен был вылететь вечером 5 мая в Мурманск из московского аэропорта Шереметьево, вынужденно вернулся и загорелся во время посадки. При пожаре погиб 41 человек, в числе которых - 26 жителей Мурманской области.

Возбуждено уголовное дело, в числе версий причин авиапроисшествия - неблагоприятные погодные условия, недостаточная квалификация пилотов и техническая неисправность. В память об авиакатастрофе в сквере на улице Ленинградской города Мурманска возник стихийный мемориал.