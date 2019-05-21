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21.05.2019 14:12
Рубрика: Коммерческий транспорт

УАЗ "Хантер" окончательно превратили в грузовик

Текст: Андрей Полухин
Фото: Пресс-служба УАЗа. Фото: Пресс-служба УАЗа.
Фото: Пресс-служба УАЗа.

Ульяновский автозавод получил расширенное Одобрение типа технического средства на свой внедорожник "Хантер". Теперь ветеран УАЗа окончательно превратился в "грузовик".

Согласно обновленному ОТТС, "Хантер" сможет буксировать прицепы. Речь идет о простых платформах без тормозной системы максимальной массой до 750 кг. Крепиться к машине они будут с помощью тягово-сцепного устройства. Технически допустимая максимальная масса автопоезда составит, по паспорту, 3 245 кг.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
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Отметим, что заказы на такие УАЗы уже принимаются. Это экспедиционная версия "Хантера", которая стоит от 994 тысяч рублей.

Как сообщала "РГ", уже в базовой версии такие внедорожники оснащены силовыми бамперами и порогами, защитой рулевых тяг, электрической лебедкой, тягово-сцепным устройством, сиденьями с водоотталкивающей обивкой и двойной прострочкой, а также подогревом передних кресел.

Напомним, называть "Хантер" грузовиком можно без всякой иронии - формально он относится именно к этой категории транспортных средств. В первом ОТТС новой серии, полученной Ульяновским заводом в феврале 2019 года, УАЗ-2924 получил категорию малотоннажных грузовиков (индекс N1G). Это было сделано для того, чтобы и дальше производить "Хантеры" без подушек безопасности водителя. У легковых автомобилей их наличие стало обязательным.

"Хантер" выпускается УАЗом с 2003 года и считается одним из лучших автомобилей на российском рынке с точки зрения проходимости. У него предусмотрен жестко подключаемый полный привод с двухступенчатой раздаточной коробкой. Дорожный просвет составляет 210 мм, угол въезда - 50 градусов, съезда - 33. Стоит автомобиль от 687 000 рублей (за экземпляр 2018 г.в.).

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