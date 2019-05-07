Стартовали продажи оранжевого УАЗ "Хантер" за 900 тысяч рублей

Дилеры ульяновского автозавода начали принимать заказы на "экспедиционную" версию УАЗ "Хантер".

Внедорожник отличается оранжевым цветом и особой комплектацией. Уже в базовой версии "Хантеры" спецсерии оснащены силовыми бамперами и порогами, защитой рулевых тяг, электрической лебедкой. Колесные арки защищены пластиковыми накладками. Автомобиль имеет тягово-сцепное устройство, сиденья с водоотталкивающей обивкой и двойной прострочкой белого цвета, а также подогрев передних кресел.

Также в числе особенностей "Хантера" - "экспедиционный" багажник на крыше и внедорожные шины BFGoodrich All-Terrain размерностью 235/85 R16 на стальных черных дисках. Новые колеса позволили значительно увеличить дорожный просвет - с 210 до 241 миллиметра.

Фото: Пресс-служба УАЗа.

Внедорожник оснастили четырехцилиндровым 2,7-литровым мотором ЗМЗ мощностью 135 л. с. и крутящим моментом 217 Нм. Силовой агрегат идет в комплекте с пятиступенчатой "механикой" Dymos, полноприводной подключаемой с демультипликатором трансмиссией и блокировкой заднего дифференциала.

Без дополнительной доплаты можно выбрать кузов оранжево-черного и коричнево-серого цветов, а также хаки. Стоимость "Хантера" в экспедиционной версии стартует с 886 410 рублей. Напомним, ранее СМИ сообщали, что такой автомобиль можно будет купить от 984 900 рублей. Но в итоге цифры оказались другими.

Ранее стало известно о комплектации, ценах и дате старта продаж обновленной "Буханки". Также УАЗ показал оригинальный пикап "Сталкер".