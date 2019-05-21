Новости

Дочь Алсу опять позвали на шоу "Голос. Дети" 16:03
Фото: Данила Козловский приступил к съемкам драмы о Чернобыле 15:34
"Игру престолов" в Москве проводили эффектным шоу 15:10
В новом клипе "Кирпичей" снялись Боярский, Буланова и Друзь 14:36
Наставница "Голоса" Гагарина высказалась о скандале с дочерью Алсу 14:15

Видео: вся "Игра престолов" за полторы минуты

Новости
    21.05.2019, 16:33
Текст:   Олег Усков

По случаю сложно встреченного финала "Игры престолов", последняя серия которой была проклята особо и дополнительно, в Сети опубликован небольшой бочонок мёда.  

Фото: Helen Sloan/ HBO
Фото: "Дейенерис" простилась с "Игрой престолов"

Речь идет о полутораминутном мурашкообразующем видео, в котором собраны самые важные и памятные моменты из всех 73 эпизодов саги - по секунду на каждый.

Менее чем за сутки клип собрал восемь миллионов просмотров, 380 тысяч отметок "нравится" и 140 тысяч перепостов.

Мы же напомним, что поклонникам историй Джорджа Мартина еще есть чего ждать и на что надеяться, ведь впереди - целая вереницы приквелов. В которых, к сожалению, никто из героев ИП уже не появится.

Ну и, конечно, - "подлинная" история развития событий в Семи Королевствах от Мартина, которая идет своим путем. Анонсированы еще две книги.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Вышел новый промо-ролик третьего сезона "Очень странных дел" 13:59
Выступление Лазарева на "Евровидении" посмотрели почти 9 млн человек 13:03
Джордж Мартин рассказал о своем финале "Игры престолов" 12:50
Джонни Депп перечислил предметы, которыми его била Эмбер Херд 12:19
⧣ видео
Фото: youtube.com/ Les archives de la RTS
Умер певец Нильда Фернандес 20.05.2019
В последней серии "Игры престолов" нашли два вопиющих ляпа 20.05.2019
Продюсер Рудковская: Победитель "Евровидения" не должен был выступать 20.05.2019
⧣ сериалы
Фото: youtube.com/ GameofThrones
Финал "Игры престолов" побил все рекорды по просмотрам 11:26
Фото: "Дейенерис" простилась с "Игрой престолов" 20.05.2019
В Петербурге исполнителю роли Рамси Болтона вручили пряники-портреты 19.05.2019
⧣ экранизации
Фото: youtube.com/ Warner Bros. Pictures
Вышел первый трейлер фильма "Оно 2" 09.05.2019
Вышел первый трейлер сериала по комиксу "Хранители" 09.05.2019
Создатели "Шерлока" и "Мира Дикого запада" снимут нового "Дракулу" 30.04.2019