Видео: вся "Игра престолов" за полторы минуты

По случаю сложно встреченного финала "Игры престолов", последняя серия которой была проклята особо и дополнительно, в Сети опубликован небольшой бочонок мёда.

Речь идет о полутораминутном мурашкообразующем видео, в котором собраны самые важные и памятные моменты из всех 73 эпизодов саги - по секунду на каждый.

Менее чем за сутки клип собрал восемь миллионов просмотров, 380 тысяч отметок "нравится" и 140 тысяч перепостов.

Мы же напомним, что поклонникам историй Джорджа Мартина еще есть чего ждать и на что надеяться, ведь впереди - целая вереницы приквелов. В которых, к сожалению, никто из героев ИП уже не появится.

Ну и, конечно, - "подлинная" история развития событий в Семи Королевствах от Мартина, которая идет своим путем. Анонсированы еще две книги.