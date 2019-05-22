Ляшко объявил о сборе подписей против роспуска Рады

Лидер украинской Радикальной партии и одноименной фракции в Верховной раде Олег Ляшко обвинил президента Владимира Зеленского в авантюризме и нарушении конституции страны, а также заявил о начале сбора подписей против инициативы главы Украины по роспуску парламента страны.

"Указ Зеленского о роспуске парламента - неконституционный, противозаконный и своевольный. Зеленский поступает, как бывший президент Виктор Янукович, который в 2010 году после выборов через продажных судей Конституционного суда изменил конституцию", - написал Ляшко на своей странице в Facebook.

Он объявил о том, что его партия начинает сбор подписей под обращением в Конституционный суд, чтобы признать незаконным указ президента о роспуске Верховной рады.

"Мы инициируем сбор подписей 45 депутатов под обращением в Конституционный суд о неконституционности указа Зеленского", - заявил глава Радикальной партии.

Напомним, что Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая, а уже на следующий день он подписал указ о досрочном прекращении работы Верховной рады и назначил внеочередные парламентские выборы на 21 июля.