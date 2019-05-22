На днях в столице Кубани за вопиющий проступок была уволена заведующая детским садом N 74. На глазах детей педагог заставила мальчика... целовать землю, сопровождая свои действия ругательствами. Опубликованное в интернете видео со сценой издевательства вызвало волну возмущения буквально по всей стране.

Детсад "Звездочка" находится в историческом центре Краснодара. А видео происшествия на мобильный телефон сняла одна из женщин, услышавшая крики. На кадрах разворачивается сцена, достойная триллера самого низкого пошиба. Сначала заведующая со словами "На колени, а то башку оторву!" силой заставляет мальчика пасть ниц и, схватив его за шею, прижимает лицом к асфальту. "Целуй землю!" - добавляет она, а затем обзывает стоявших рядом двух воспитателей, наблюдавших за происходящим без малейшей попытки вмешаться.

Уже на следующий день в соцсетях бурно обсуждали действия главной героини ролика - опытного руководителя и педагога Эммы Мильнер (возмущенные пользователи грозились разорвать ее чуть ли не в клочья). Одной из первых на ЧП отозвалась Уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ Анна Кузнецова.

"Если такими непедагогическими методами воспитывают в детском саду, то что потом ждать от детей? О какой доброте, справедливости может идти речь? Сегодня во многих школах по нашей инициативе открываются классы доброты, проводятся уроки милосердия, патриотизма. Но без личного примера взрослых, только рассказывая в теории о благородных поступках, ничему научить невозможно", - заявила детский омбудсмен, пообещав разобраться в случившемся.

Резко раскритиковала работника детского сада, к примеру, известная телеведущая Лера Кудрявцева. На своей странице в Instagram с тремя миллионами подписчиков она опубликовала гневный пост.

"У меня зубы заскрипели от гнева! А эту женщину даже не уволили! Это воспитатель детского сада! Боюсь представить, что чувствовали родители", - написала Кудрявцева, припечатав виновницу еще и хлестким словом. На публикацию откликнулись подписчики, рассказав новые подробности, которыми за несколько дней обросла история.

Выяснилось, что заведующая Эмма Мильнер сорвалась из-за поведения шестилетнего мальчика. Его семья недавно переехала в Краснодар, причем отец остался в Дагестане, а воспитанием малыша занимаются мама и бабушка. По словам сотрудников детсада, "ребенок трудный: все время задирает малышей в группе, тех, кто не может дать сдачи, а еще матерится и обзывает других детей". На вопрос воспитателей, почему он так делает, мальчик заявлял, что его этому "учил папа". Разговоры с матерью успеха не принесли: женщина писала объяснительные, обещала повлиять на сына, однако проходило время и драки вспыхивали с новой силой. Но разве это может послужить оправданием для унижения детсадовца?

"Я не говорю, что я права. Это был непедагогический метод, у меня действительно сдали нервы. Но ситуация развивалась в течение года. Ребенок этот систематически, каждый день избивал других детей (бил их ногами в живот, душил), при этом выкрикивал шовинистические лозунги", - пояснила позже Эмма Мильнер.

Корреспондент "РГ" побывала в этом детском саду. Внутрь журналиста, правда, не пустили, зато удалось поговорить с некоторыми родителями.

"Если такими непедагогическими методами воспитывают в детском саду, то что потом ждать от детей?"

- Не могу сказать ничего худого о заведующей - она всегда держалась корректно и шла навстречу в вопросах питания и обучения. Хотя в данном конкретном случае я ее не поддерживаю, - рассказывает Оксана.- А вот о мальчике знаю, что он достаточно развитый физически и не раз нападал на ребят помладше в своей группе. Понятно, скорее всего, он не осознает, что творит, транслируя в большей степени, наверное, отношения в семье. Но закрывать глаза на его поведение нельзя. Скоро он пойдет в школу. Как мальчик будет вести себя в классе - совершенно непонятно.

- Моя дочка ходит в другую группу, но лично меня в этой истории возмутили откровенно расистские высказывания ребенка, - категорично бросает один из пап.

Примечательно, что большинство родителей встали на сторону заведующей, составив петицию в ее защиту. Свои подписи поставили даже те, чьи дети не сталкивались с агрессивным воспитанником.

Тем не менее Мильнер была уволена с должности по инициативе работодателя. Местные власти оперативно отреагировали на разразившийся скандал. Директор городского департамента образования Алексей Некрасов жестко заявил, что такая ситуация недопустима в образовательном учреждении, да и всей отрасли образования в целом. По данному факту полиция Краснодара проводит проверку.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб обратилась в прокуратуру Краснодарского края и министерство образования с требованием разобраться с инцидентом в детском саду.

- Так называемый педагог уже снята с должности, но считаю, что она не должна больше иметь возможности воспитывать детей. Меня также возмутила безучастность взрослых: кто-то снимал видео, другие просто наблюдали, даже не попытавшись помешать физическому унижению мальчика и оскорблению других детей. Ведь в этом возрасте каждый малыш примеряет гнев воспитателя на себя, и теперь нужна активная работа психологов, чтобы сгладить ситуацию, - отметила Бессараб в разговоре с корреспондентом "РГ". - Сейчас первая волна общественного интереса к случившемуся схлынула, но, на мой взгляд, очень важно проследить, чем закончится история, чтобы не допускать такого в дальнейшем.

Комментарий

Татьяна Ковалева, Уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае:

- Безусловно, реакция руководителя дошкольной организации является непрофессиональной. Ведь невозможно привить ребенку любовь к Родине и к людям, проявляя в отношении его самого агрессию, жестокость и насилие. В любой нестандартной ситуации педагог просто обязан сохранять выдержку, уметь определить причины поведения несовершеннолетнего, а затем провести необходимую работу с его родителями - ведь это они в первую очередь ответственны за то, как себя проявляет в социуме их ребенок. В данной ситуации в работе с семьей следовало осуществить целый комплекс мер совместно с другими органами системы профилактики. Тогда и результат был бы другой. Этот резонансный случай показал, что система подбора и подготовки кадров на руководящие должности требует внимания и совершенствования.

Профилактика с прорехами

О том, как можно было предотвратить случившееся, размышляет директор департамента образования города Краснодара Алексей Некрасов:

- При проявлении ребенком агрессии необходимо беседовать с его родителями, подключать психолога. Если поведение не меняется, то нужно обращаться в органы профилактики - в первую очередь в департамент образования. Мы можем привлечь более высококвалифицированных специалистов из центра "Детство", вызвать семью на разговор. Дальше по цепочке - комиссия по делам несовершеннолетних, полиция. Процедура понятная, и она прописана в краевом законе. Однако заведующая детским садом не предприняла никаких шагов. Вернее всего, пыталась урегулировать ситуацию лишь на внутреннем уровне. Итог вы видели - нервный срыв.

Причем от этого срыва пострадали и другие дети в группе, услышав, как разъяренная тетя на их глазах кричит: "Твари!" Думаете, они что-нибудь поняли из ее слов о нравственном воспитании? Тут еще страшен вот какой момент: профилактика правонарушений среди несовершеннолетних молодеет. Вроде бы в детских садах максимальное количество аналогичных ситуаций решается внутри стен - дети маленькие, слушаются, но этот случай из ряда вон выходящий и все же тоже укладывается в общую систему работы с подобными детьми. Конечно, сейчас с мальчиком и другими детьми занимаются психологи, но самое главное - не нагнетать общественный ажиотаж, потому что речь идет о душевном спокойствии конкретного ребенка.