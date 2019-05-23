Паулу Феррейра и Тони Надаль будут тренировать гостей Sani Resort

Академия "Челси" на территории Sani Resort открылась в 2018 году. Юные любители футбола, отдыхающие на курорте, могут совершенствовать свою игру вместе с профессиональными тренерами, имеющими опыт работы в английской Премьер-лиге. Фото: Предоставлено Sani Resort

В июне и июле в Футбольной академии и Теннисном центре греческого курорта Sani Resort пройдут недели звездных тренировок. Курсы будут вести легенда футбольных клубов "Порту" и "Челси", обладатель множества титулов и наград, среди которых два кубка Лиги чемпионов, португалец Паулу Феррейра и испанский тренер Тони Надаль - известный по работе с одним из сильнейших теннисистов мира Рафаэлем Надалем.

Футбольная академия курорта создана при сотрудничестве с ФК "Челси". Здесь дети и подростки в возрасте от 4 до 16 лет имеют возможность отрабатывать игровые навыки на поле, имеющем стандарт качества УЕФА. Занятия под руководством Паулу Феррейра состоятся с 16 по 21 июня.

Под руководством своего дяди Рафаэль Надаль выиграл 17 турниров Большого Шлема, что делает Тони Надаля самым титулованным теннисным тренером в истории. Никакой другой теннисист до этого не выигрывал такое количество соревнований Большого шлема в одиночном разряде под наставничеством одного специалиста. Фото: Предоставлено Sani Resort

Неделя ежедневных теннисных сессий с Тони Надалем для гостей курорта пройдет с 21 по 28 июля. Центр, открывший свои двери в 2019 году, располагает восемью грунтовыми кортами, а тренировочные программы составлены для всех возрастных категорий.