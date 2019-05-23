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23.05.2019 15:38
Рубрика: В мире

Toshiba возобновила поставки компании Huawei

Текст: Александр Ленин

Японская компания Toshiba возобновила поставки комплектующих для китайской корпорации Huawei. Это стало возможным после проведения проверки, которая подтвердила отсутствие американских частей и технологий в японских деталях, передает деловое издание "Никкэй симбун".

Ранее Toshiba была вынуждена временно приостановить поставки для Huawei в связи с введением США рестрикций в отношении китайского IT-гиганта. В настоящее время аналогичную проверку проводит японская компания Sharp, объем сотрудничества которой с китайской компанией носит менее значительные масштабы.

Фото: Huawei
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Напомним, что японская корпорация Panasonic также приостановила сотрудничество с Huawei. В компании опасаются возможных последствий после наложения американских санкций на китайского производителя.

На этой неделе три крупнейших японских мобильных оператора KDDI, NTT Docomo и SoftBank уже заявили, что откладывают начало продаж новых моделей смартфонов Huawei. Причиной стал запрет компании Google на использование операционной системы Android на устройствах китайской компании. Ретейлеры объясняют свое решение обеспокоенностью клиентов, которые переживают из-за невозможности обновлять программное обеспечение на своих телефонах.

Ранее власти США запретили поставлять компоненты для корпорации Huawei. Белый дом признал китайскую компанию угрозой для национальной безопасности.

В мире Восточная Азия Япония Экономика Бизнес Крупные компании Санкции США против Huawei
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