УАЗ рассказал, почему на "Патриоте" не получится завязнуть в песках

Ульяновский автомобильный завод продолжает активно работать с аудиторией в соцсетях.

На этот раз УАЗ рассказал о безопасности своих машин. По словам автопроизводителя, компании не стыдно даже за стандартную версию "Патриота". В ней уже есть водительская подушка безопасности (кстати, розовая), антиблокировочная система (ABS), электронная система распределения тормозных усилий (EBD), ремни безопасности с преднатяжителями и крепления для детских кресел ISOFIX.

А на топовые модификации "Престиж" и "Максимум" УАЗ устанавливает электронную систему стабилизации курсовой устойчивости (ESP), которую вместе с инженерами BOSCH адаптировали специально для "Патриота". Помимо основной функции ESP играет роль ассистента при трогании на подъеме и имитирует межколесные блокировки.

Еще на "Патриотах" с ESP есть режим Off-Road. Он активируется отдельной клавишей на центральной консоли и, меняя алгоритмы работы электронных ассистентов, позволяет легче расправляться с рыхлыми поверхностями вроде песка или снега.

"Завязнуть не получится", - резюмирует пресс-служба российской компании.

Ранее Ульяновский автозавод получил расширенное Одобрение типа технического средства на свой внедорожник "Хантер". Теперь эта модель УАЗа окончательно превратилась в "грузовик".

В этом году, как уже сообщала "РГ", главная премьера компании - "Патриот" с "автоматом". Его появление стоит ждать осенью.

Кстати, пока у автопроизводителя дела идут неплохо. По итогам первого квартала 2019 года российские дилеры марки реализовали 7734 автомобиля, что на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.