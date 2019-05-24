Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия 25 лет РГ Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Премьера нового Skoda Superb не обошлась без сюрприза 23.05.2019
Какие машины берут напрокат туристы в Москве 23.05.2019
Renault начала прием заказов на самую ожидаемую новинку года в России 23.05.2019
Первые фото: внедорожный Kia Ceed получит другое "лицо" 23.05.2019
24.05.2019 07:53
Рубрика: Видео

Блогеры отлили для "Жигулей" бетонные колеса

Текст: Вадим Давыденко
Фото: скриншот с www.youtube.com Фото: скриншот с www.youtube.com
Фото: скриншот с www.youtube.com

После разной степени успешности опытов с деревянными и железными колесами для автомобиля пришла пора испробовать что-нибудь новенькое - простое, эффективное, по возможности, износостойкое и безопасное. Перебрав все возможные варианты, новосибирские блогеры из "Гараж 54" поняли, что речь идет о цементе. О бетонных колесах.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Как поедет собранный из двух "восьмерок" лимузин

Неделю залитый бетон спокойно застывал в шинах, потом резину срезали и еще какое-то время сыроватый раствор набирался крепости. А после этого неподъемные - по 50 кг каждое! - колеса поставили на "Жигули" и блогеры помчались на полигон.

Как показала практика, неармированный раствор плохо переносит динамические нагрузки и раскалывается при столкновении с малейшей неровностью дороги. Спустя 5 минут и 300 метров от комплекта альтернативных колес осталась лишь неопрятная горка битого бетона.

Резюме - неармированый цемент не годится. Толстый прессованный картон, пенопласт, полиуретан - возможно. Ждем от экспериментаторов новых невероятных опытов...

Видео: машинное масло в двигателе заменили банановым пюре
Блогеры зашпаклевали вмятину на бампере китайской лапшой
#видео #авто