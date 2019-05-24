Блогеры отлили для "Жигулей" бетонные колеса

После разной степени успешности опытов с деревянными и железными колесами для автомобиля пришла пора испробовать что-нибудь новенькое - простое, эффективное, по возможности, износостойкое и безопасное. Перебрав все возможные варианты, новосибирские блогеры из "Гараж 54" поняли, что речь идет о цементе. О бетонных колесах.

Неделю залитый бетон спокойно застывал в шинах, потом резину срезали и еще какое-то время сыроватый раствор набирался крепости. А после этого неподъемные - по 50 кг каждое! - колеса поставили на "Жигули" и блогеры помчались на полигон.

Как показала практика, неармированный раствор плохо переносит динамические нагрузки и раскалывается при столкновении с малейшей неровностью дороги. Спустя 5 минут и 300 метров от комплекта альтернативных колес осталась лишь неопрятная горка битого бетона.

Резюме - неармированый цемент не годится. Толстый прессованный картон, пенопласт, полиуретан - возможно. Ждем от экспериментаторов новых невероятных опытов...