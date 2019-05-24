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24.05.2019 17:25
Рубрика: Легковые авто

Что случилось с Tesla после 725 тысяч км пробега

Текст: Евгений Костин

В настоящее время практически никто не говорит о "миллионниках" - автомобилях с пробегом миллион километров и выше.

И это не потому, что надежность современных автомобилей значительно уступает прародительской, просто изменился ритм жизни и маркетологи настойчиво убеждают вас в необходимости покупки новой машины. Тем не менее, остаются энтузиасты, которые предпочитают проверять современные авто на прочность: компания Tesloop рассказала, как чувствует себя Tesla, намотавшая уже 725 000 километров.

Фото: Пресс-служба Tesla.
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Tesloop - компания, которая разработала сервис удалённого управления электромобилем Carmiq, позволяющий не пропустить, например, плановую замену аккумуляторной батареи или резины. Одним из первых стал наблюдаться седан Tesla Model S 85D, который начал эксплуатироваться в июле 2015 году и примерно до прошлой осени проезжал в месяц около 27 тысяч километров. В течение суток электрокар заряжался до четырёх раз.

Впервые тяговая батарея потребовала замены на 312,5 тысячи км, второй раз аккумулятор пришлось менять на 520,5 тысячи км. Отмечается, что вторая батарея износилась очень быстро, но зато третья держится очень хорошо - за полтора года её емкость упала всего на 9%.

За четыре года в таком жёстком режиме эксплуатации автомобиль всё ещё с родной обивкой сидений, хотя электропривод регулировки подаёт первые признаки усталости - моторчик начал работать громче. Датчики комплекса автопилота плохо держатся в штатных местах и проваливаются, расшаталась дверца перчаточного ящика.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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Плановое техобслуживание обошлось владельцу в 13 тысяч долларов, ремонт встал в 15 тысяч, а за зарядку было отдано около 47 тысяч долларов.

Ранее "Российская газета" сообщала о железном характере Tesla, которая прошла крещение водой, а вот с огнём справиться пока никак не получается.

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#Tesla