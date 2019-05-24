Глава администрации Зеленского выступил за переговоры с Россией

Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан в эфире телеканала "1+1" высказался в пользу переговоров с Россией.

"Если мы хотим мира, то разговаривать нужно", - отметил он. Богдан выразил уверенность, что кризис на востоке Украины можно урегулировать мирным путем.

Ранее стало известно о намерении Зеленского провести всенародный опрос по будущему отношений с Россией. Первоначально речь шла о референдуме, но затем украинский лидер уточнил, что результаты опроса не будут носить обязывающего характера. "Мы должны слышать каждого человека. Это не законодательный референдум, а информационный: граждане, что вы думаете? Это нормальный разговор с людьми", - заявил новоизбранный глава украинского государства.

В Госдуме РФ отметили, что Киев не должен вводить в заблуждение своих граждан, анонсируя "референдум" о договоренностях именно с Россией по дальнейшей судьбе Донбасса, поскольку Россия не является стороной конфликта.