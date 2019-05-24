Подведены новые итоги телевизионного шоу "Голос. Дети"

Новости

"Монако" с Головиным сохранил прописку в высшем дивизионе 00:19
Канада - Чехия - онлайн-трансляция матча 1/2 финала ЧМ по хоккею 00:10
Россия - Финляндия - онлайн-трансляция матча 1/2 финала ЧМ по хоккею 00:05
Дочь Алсу отказалась участвовать в спецвыпуске программы "Голос. Дети" 24.05.2019
Сирийские военные уничтожили в провинции Хама 350 боевиков 24.05.2019
Посольство РФ: Среди пострадавших при взрыве в Лионе россиян нет 24.05.2019
Мутко: На жилье для льготников понадобится 800 млрд рублей 24.05.2019
Вместо Нетребко на Дворцовой площади споют Абдразаков и Джиоева 24.05.2019
Виновник взрыва в Лионе установлен 24.05.2019
В Дагестане депутат арестован по делу об участии в преступном сообществе 24.05.2019
Глава Генштаба Украины не видит военного разрешения конфликта в Донбассе 24.05.2019
Во французском Лионе прогремел взрыв: восемь пострадавших 24.05.2019
Всего семь минут: врач рассказал о причине заболевания раком 24.05.2019
Фрегат "Адмирал Горшков" обнаружил подлодки "врага" у Гавайев 24.05.2019
Голландский политик подверг сомнению выводы следствия по делу MH17 24.05.2019
Диалог премьеров Союзного государства продолжится в июне 24.05.2019
В Псковской области захотели построить "Диснейленд" по сказкам Пушкина 24.05.2019
Чем удивит зрителей зрелищное шоу на открытии II Европейских игр 24.05.2019
Вышел иллюстрированный справочник по всем смертям "Игры престолов" 24.05.2019
Звонок о минировании дома родителей Зеленского расследуют как теракт 24.05.2019
В Чечне начали принимать заявки на участие в детской регате 24.05.2019
Ворота сборной России будет защищать Василевский 24.05.2019
В пустыне Атакама найдены древние обломки внеземного вещества 24.05.2019
Орешкин оценил ущерб российской экономике из-за ситуации с "Дружбой" 24.05.2019
Что случилось с Tesla после 725 тысяч км пробега 24.05.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
24.05.2019 23:26
Рубрика: Культура

Подведены новые итоги телевизионного шоу "Голос. Дети"

Текст: Александр Алексеев
Победителями 6-го сезона "Голос. Дети" названы все 9 участников финала конкурса. Об этом со сцены заявил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Награды получили все 8 финалистов, выступивших в специальном выпуске (а также не приехавшая на него Микелла Абрамова). Каждому из победителей шестого сезона "Голос. Дети" достается приз в 1 миллион рублей. А также возможность записаться в студии "Юниверсал мьюзик" -  крупнейшей в мире рекорд-компании, имеющей филиал и в России.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Певица Алсу впервые прокомментировала скандал вокруг своей дочери

При этом, как сообщил в завершении специального выпуска Константин Эрнст, в будущем году обязательно состоится и очередной, 7-й сезон. Будем ждать.

Кстати

Удивительно, что в прямом эфире финальной программе не появились все трое наставников 6-го сезона: Пелагея, Валерий Меладзе, Светлана Лобода. Очень жаль. Ведь их поздравления и напутствия были бы особенно приятны детям в такой торжественный вечер. И запомнились бы на всю их, будем надеяться, долгую творческую жизнь!

Культура Музыка Поп-музыка Музыка с Александром Алексеевым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Посольство РФ: Среди пострадавших при взрыве в Лионе россиян нет
Песков заявил о системной борьбе с коррупцией
Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке с 25 мая
Кремль назвал условия проведения "нормандского саммита"
МВФ спрогнозировал сохранение темпов роста российской экономики