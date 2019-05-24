Подведены новые итоги телевизионного шоу "Голос. Дети"

Победителями 6-го сезона "Голос. Дети" названы все 9 участников финала конкурса. Об этом со сцены заявил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

Награды получили все 8 финалистов, выступивших в специальном выпуске (а также не приехавшая на него Микелла Абрамова). Каждому из победителей шестого сезона "Голос. Дети" достается приз в 1 миллион рублей. А также возможность записаться в студии "Юниверсал мьюзик" - крупнейшей в мире рекорд-компании, имеющей филиал и в России.

При этом, как сообщил в завершении специального выпуска Константин Эрнст, в будущем году обязательно состоится и очередной, 7-й сезон. Будем ждать.

Кстати

Удивительно, что в прямом эфире финальной программе не появились все трое наставников 6-го сезона: Пелагея, Валерий Меладзе, Светлана Лобода. Очень жаль. Ведь их поздравления и напутствия были бы особенно приятны детям в такой торжественный вечер. И запомнились бы на всю их, будем надеяться, долгую творческую жизнь!