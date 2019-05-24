РСА разъяснил новый порядок прохождения техосмотра

Диагностическая карта, подтверждающая проведение техосмотра (ТО), станет электронной. Однако автовладельцы при необходимости смогут получать бумажный дубликат документа. Предстоящие изменения правил проведения техосмотра и требований к участникам этого рынка разъяснил Российский союз автостраховщиков (РСА).

23 мая Госдума окончательно утвердила поправки в "Закон о техосмотре". Они направлены на решение проблемы массового оформления диагностических карт без реального проведения процедуры техосмотра. Закон вступит в силу через год после опубликования, так что у автовладельцев и операторов техосмотра будет время, чтобы подготовиться.

По новым правилам процесс ТО фиксируется на фото. Ранее предполагалось, что будет еще и видеосъемка, но от этой идеи решили отказаться. Оборудование пунктов техосмотра системой видеофиксации потребовало бы от операторов слишком больших расходов.

Диагностическая карта, когда поправки вступят в силу, будет выдаваться в виде электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью технического эксперта. Но бумажный дубликат, например, для поездок за границу, получить тоже будет можно, пояснил заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов.

Данные об электронных диагностических картах будут автоматически подгружаться в информационную систему ГИБДД. Туда же операторы ТО должны будут передавать фотоизображения автомобиля на входе и выходе диагностической линии с указанием координат места нахождения транспортного средства, даты и времени начала и окончания проведения техосмотра.

Правила проведения ТО будет контролировать ГИБДД. Для этого сотрудники госавтоинспекции смогут проводить внеплановые проверки, в том числе, в формате контрольных закупок.

Российский союз автостраховщиков займется аккредитацией пунктов техосмотра. Как пояснил Сергей Ефремов, процедуру подтверждения соответствия требованиям аккредитации операторам ТО нужно будет пройти в течение одного года после вступления закона в силу, а после этого - раз в два года подтверждать ее. Кроме того, им потребуется создать свои сайты в Интернете.