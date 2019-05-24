Тимошенко высказалась против референдума о взаимоотношениях с Россией

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире телеканала "1+1" высказалась против референдума о взаимоотношениях с Россией.

По ее мнению, Украине нужны сильная армия и усиление санкций в отношении России, а не проведение референдума по вопросу заключения мирных соглашений с Москвой.

"Украине нужен мир как предпосылка становления развития государства. И для этого нужны сильная армия, усиление санкций против страны-агрессора и ведения правильных международных переговоров, а не проведение референдума о мире с Россией", - заявила она.

Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан, в свою очередь, выступил в пользу переговоров. Он выразил уверенность, что кризис на востоке Украины можно урегулировать мирным путем.

Ранее стало известно о намерении Зеленского провести всенародный опрос по будущему отношений с Россией. "Мы должны слышать каждого человека. Это не законодательный референдум, а информационный: граждане, что вы думаете? Это нормальный разговор с людьми", - заявил новоизбранный глава украинского государства.

В Госдуме РФ отметили, что Киев не должен вводить в заблуждение своих граждан, анонсируя "референдум" о договоренностях именно с Россией по дальнейшей судьбе Донбасса, поскольку Россия не является стороной конфликта.