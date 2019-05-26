Каждый год 26 мая в нашей стране отмечается День российского предпринимательства. Говоря о его перспективах, необходимо иметь в виду, что любая культура развивается на основе преемственности. Предпринимательская культура здесь не является исключением. В период 1907-1914 годов российский крупный бизнес находился "на взлете": буквально на глазах возникали новые отрасли промышленности, внедрялись передовые технологии, российское трудовое законодательство было одним из наиболее прогрессивных в мире, многие "воротилы промышленности" осознавали свою социальную ответственность и выступали в роли покровителей науки и искусства.

Наряду с этим, бурно развивалось малое и среднее предпринимательство. Видный большевик М.П. Томский в 1908 году не без горечи отмечал, что рабочие постепенно отходят от революционного движения и стремятся получить образование, с тем чтобы открыть свое дело.

Октябрьская революция 1917 года решительно прервала эти процессы, поставив частных предпринимателей вне закона. Фактически, вся история советской власти - это бесконечная эпопея борьбы с частной собственностью и предпринимательской инициативой. Порой большевики были вынуждены идти на тактические отступления, как это случилось в период НЭПа, но общий вектор оставался неизменным: "буржуй", "кулак", "спекулянт", "частник", "цеховик" - все эти социальные категории подлежали тотальному искоренению, а порой и физическому уничтожению. И когда, наконец, на излете горбачевской перестройки была объявлена частичная свобода предпринимательской деятельности, у многих возник вопрос: а откуда они вообще возьмутся, эти самые предприниматели? Кто и где их готовил?

Тем не менее, предпринимательское сообщество в России сформировалось, а та "пена", которая возникла на волне радикальных реформ, вроде всяких "АО МММ", в основном схлынула. Фактически, за 30 лет Россия прошла путь строительства рыночной экономики, который в других странах занял столетия.

В то же время семь десятилетий претворения в жизнь "вечно живого" и "единственно верного" марксистско-ленинского учения не могли пройти бесследно. В российском обществе сохраняются присущие этой ложной идеологии представления о том, что частная собственность является злом, позволяющим "капиталистам" эксплуатировать и угнетать "трудящихся", что предприниматели и наемные работники - это непримиримые классовые враги, и что "огосударствление" экономики - это непременное благо.

Подобные представления присущи, в том числе, и некоторым сотрудникам контролирующих и правоохранительных органов. Для них предприниматели всегда остаются "в сильном подозрении", если воспользоваться забавным юридическим термином, существовавшим в России до великой судебной реформы, проведенной императором Александром II.

Порой правоохранители берут на себе совершенно не свойственные им функции по оценке коммерческих сделок. Предпринимателю могут поставить в вину тот факт, что он, например, продал свои акции по "заниженной" или, напротив, "завышенной" цене. То есть, правоохранители полагают, что они лучше самих предпринимателей знают, как им следует вести бизнес, какие сделки являются "правильными", а какие - "подозрительными". Отчего, в таком случае, они сами не стали бизнесменами? Такой подход является совершенно неправомерным и незаконным и к тому же чрезвычайно вредным для экономики.

Зачастую споры хозяйствующих субъектов, которые в принципе подлежат разрешению в арбитражных судах, становятся поводом к возбуждению уголовных дел. "Больным" вопросом остается и помещение предпринимателей, обвиняемых в преступлениях экономического характера, под стражу до суда. В ст. 108 Уголовно-процессуального кодекса перечисляются статьи, по которым заключение под стражу не может быть применено, если эти преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности. О недопустимости заключения предпринимателей под стражу до суда уже неоднократно говорилось с самых высоких трибун. В частности, недавно председатель правительства Д.А. Медведев подчеркнул, что "помещать под стражу во время следствия по экономическим преступлениям можно лишь в качестве особой, крайней меры". Важно обеспечить предпринимателей равными правами в освобождении их из-под стражи, например, под залог. Для этого сегодня созданы соответствующие условия, как то: залоговый фонд Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

Нередко случается, что обвинения, выдвинутые против предпринимателя, ничем не подтверждаются, и дело тихо разваливается, так и не дойдя до суда. Однако сам факт помещения предпринимателя в следственный изолятор, как правило, означает крах его бизнеса, который затем уже невозможно восстановить.

Меня особенно удручил арест известного международного инвестора Майкла Калви. Более действенной агитации против зарубежных инвестиций в российскую экономику трудно себе и представить. И это происходит именно в тот момент, когда все большее число экспертов прогнозирует крайне низкие темпы роста российской экономики на ближайшие годы. К счастью, благодаря усилиям общественности и самого предпринимательского сообщества мера пресечения была изменена на домашний арест.

В Послании Федеральному собранию Президентом РФ была поставлена задача провести до 1 января 2021 года масштабную реформу всей системы контрольно-надзорной деятельности. Эта система в своих основных чертах сформировалась еще в советские времена и, разумеется, нуждается в радикальном обновлении.

В последнее десятилетие мы стали свидетелями ряда трагедий, таких как пожар в пермском клубе "Хромая лошадь" в 2009 году или в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" в 2018 году. Эти происшествия, как отмечают эксперты, повлекли за собой "девятый вал" всевозможных проверок, в ходе которых было закрыто множество заведений подобного рода. Однако любая "кампанейщина" имеет свои негативные стороны: "под горячую" руку подпадают либо совсем ни в чем не виновные, либо те, чьи нарушения не столь существенны и не требуют применения крайних мер.

Любая проверяющая инстанция объективно заинтересована в том, чтобы выявить как можно больше нарушений и зафиксировать их в соответствующий отчетности, даже если эти нарушения вымышленные. Однако для предпринимателей как периодические, так и внеплановые визиты представителей этих инстанций нередко становятся подлинным бедствием, а то и в буквальном смысле ведут к разорению. Устаревшие проверочные стандарты препятствуют внедрению высоких технологий, что обрекает нашу страну на отставание от мировых технологических лидеров.

Среди контролеров и правоохранителей есть и те, кто откровенно смотрят на бизнес как на "дойную корову", которая используется ими в целях безудержного личного обогащения. Практика "поборов" с бизнеса развращает не только правоохранителей, но и самих предпринимателей, способствует распространению правового нигилизма и всех форм противоправной деятельности.

Конечно, уже само по себе ослабление давления на бизнес со стороны государства способно оказать позитивное влияние на его развитие. Но этого явно недостаточно. Необходимы системные усилия по повышению правовой культуры как сотрудников правоохранительных органов, так и самих бизнесменов.

Конечно, профессия предпринимателя в принципе связана с определенным риском, и никто не может полностью исключить какие-то нежелательные повороты своей судьбы. Но практика показывает, что нередко злоключения отечественных бизнесменов связаны с такими традиционно типичными для России явлениями, как правовая безграмотность и упование на русский "авось". Трудно понять, чем руководствуются люди, подписывая договоры, не изучив их внимательно, выступая в роли поручителей по сомнительным сделкам с участием сомнительных лиц или не выполняя требования действующего законодательства в надежде, что "как-нибудь пронесет". Пора бы уже понять: методы ведения бизнеса, еще как-то приемлемые для 90-х годов, совершенно неадекватны сегодняшней ситуации.

Помимо этого, представители малого и среднего предпринимательства не всегда знают и могут воспользоваться инструментами безопасности бизнеса и те решения, которые используют крупные корпорации для защиты собственного бизнеса, к сожалению, не всегда доступны малому и среднему.

Правовое просвещение, разумеется, не может быть задачей исключительно государства. Здесь необходимо деятельное участие профессиональных юристов, прежде всего адвокатов, и различных структур гражданского общества. Для бизнесменов эта работа будет значительно полезнее, чем периодически устраиваемые шоу зарубежных "бизнес-коучей", некоторые из которых затем становятся "героями" сомнительных историй.

Нам необходимо не просто изживать негативные предубеждения в отношении предпринимательства, но и всячески подчеркивать его позитивную общественную роль. Имеются, например, предложения о том, чтобы ввести в школьную программу "уроки предпринимательства". На мой взгляд, наша система образования сегодня к этому еще не готова. А вот приглашать в школы для встречи с учениками успешных бизнесменов, прежде всего, тех, кто открыл свое дело в молодом возрасте, по-моему, необходимо и полезно. Во всем мире лидерами четвертной промышленной революции становятся очень молодые, оригинально мыслящие предприниматели, внедряющие не только новые технологии, но и принципиально иную культуру ведения бизнеса, основанную на высоких этических принципах. Этот опыт нам следует внимательно изучать и переносить на российскую почву.

2020 год объявлен в России "годом предпринимательства". Хотелось бы верить, что этот год ознаменует собой качественное изменения отношения к бизнесу, как со стороны государства, так и со стороны структур гражданского общества. Это - важнейшая предпосылка, необходимая для того, чтобы российская экономика в ближайшие года вышла, по крайней мере, на среднемировые темпы роста, что повлекло бы за собой долгожданное повышение реальных доходов основной части населения.