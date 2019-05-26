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Рубрика: В мире

Президент Украины устроил танцы в "Лиге смеха"

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Стрингер / РИА Новости Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Стрингер / РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Стрингер / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский посетил съемки шоу "Лига смеха" в Киеве. Глава государства вышел на сцену и станцевал вместе с артистами.

Зеленский поприветствовал гостей и участников представления, поцеловав в лоб своего коллегу по шоу "Квартал 95" Евгения Кошевого. После этого украинский лидер отправился в зрительный зал.

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В украинском шоу "Лига Смеха" команды представляют комедийные номера, соревнуются в импровизациях и юмористических ответах на вопросы. До избирательной кампании Зеленский участвовал в данной программе в качестве ведущего. Отмечается, что это был последний выпуск юмористического представления, в котором принял участие Зеленский, занявший пост президента страны.

Напомним, 20 мая Владимир Зеленский присягнул на верность украинскому народу и официально вступил в должность главы государства. Уже на следующий день он начал обсуждение с лидерами парламентских фракций дату роспуска Верховной рады и параметры внеочередных выборов.

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Между тем на сайте администрации президента Украины опубликована петиция за отставку Владимира Зеленского, которая набрала необходимое для рассмотрения количество подписей (более 25 тысяч).

Справка РГ

Владимир Зеленский родился в городе Кривой Рог в Днепропетровской области, учился на юриста в Киевском национальном экономическом университете, играл в КВН за команды "Запорожье-Кривой Рог-Транзит", "95-й квартал". Затем вел различные шоу и снимался в кино в России и на Украине. Среди его ролей - роль украинского президента в сериале "Слуга народа" на телеканале "1+1". В 2017 году была зарегистрирована его одноименная политическая партия.

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