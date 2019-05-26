Президент Украины устроил танцы в "Лиге смеха"

Президент Украины Владимир Зеленский посетил съемки шоу "Лига смеха" в Киеве. Глава государства вышел на сцену и станцевал вместе с артистами.

Зеленский поприветствовал гостей и участников представления, поцеловав в лоб своего коллегу по шоу "Квартал 95" Евгения Кошевого. После этого украинский лидер отправился в зрительный зал.

В украинском шоу "Лига Смеха" команды представляют комедийные номера, соревнуются в импровизациях и юмористических ответах на вопросы. До избирательной кампании Зеленский участвовал в данной программе в качестве ведущего. Отмечается, что это был последний выпуск юмористического представления, в котором принял участие Зеленский, занявший пост президента страны.

Напомним, 20 мая Владимир Зеленский присягнул на верность украинскому народу и официально вступил в должность главы государства. Уже на следующий день он начал обсуждение с лидерами парламентских фракций дату роспуска Верховной рады и параметры внеочередных выборов.

Между тем на сайте администрации президента Украины опубликована петиция за отставку Владимира Зеленского, которая набрала необходимое для рассмотрения количество подписей (более 25 тысяч).

Справка РГ

Владимир Зеленский родился в городе Кривой Рог в Днепропетровской области, учился на юриста в Киевском национальном экономическом университете, играл в КВН за команды "Запорожье-Кривой Рог-Транзит", "95-й квартал". Затем вел различные шоу и снимался в кино в России и на Украине. Среди его ролей - роль украинского президента в сериале "Слуга народа" на телеканале "1+1". В 2017 году была зарегистрирована его одноименная политическая партия.