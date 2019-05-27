Гитанас Науседа побеждает на президентских выборах в Литве

На исторической площади Дауканто, у стен старинного генерал-губернаторского дворца, а ныне президентской резиденции в Вильнюсе, хранящей до сих пор память и о нашествии Наполеона, в ночь на 27 мая будет объявлено об итогах очередных выборов главы литовского государства. Им, по предварительным данным, стал банкир и преподаватель университета, независимый кандидат Гитанас Науседа.

Еще до захода солнца, после обработки данных со 1247 из 1972 участков по всей республики, стало понятно, что он стремительно опережает во втором туре своего конкурента - экс-министра финансов Ингриду Шимоните. По данным ЦИК, его поддержали 72,33 процента избирателей.

С другой стороны, на первом этапе избирательной кампании, несмотря на то, что гендерная специфика обычно проявляется в общественном поведении и даже в его деталях, политический гардероб обоих кандидатов в президенты Литвы (советника руководителя шведского банка Гитаса Науседа и Ингриды Шимоните) мало чем отличался не только в глазах двух с лишним миллионов избирателей страны, но и придирчивых аналитиков. Некоторые из них даже называли обоих претендентов на высший пост в стране единомышленниками по кафедре консерваторов, хотя их риторика относительно внутренней и внешней политики порой существенно отличалась.

Это, видимо, обуславливало и разницу в ожиданиях электората. Общая явка оказалась заметно выше, чем пять лет назад. А всего в минувшее воскресенье к избирательным урнам пришло свыше 50 процентов граждан республики, сообщила Лаура Матийошатите, председатель ЦИК .

Кстати, будущий глава государства заявил, что имеет 20-летний опыт анализа глобальных и локальных экономических и политических процессов, который "обеспечил ему всестороннюю готовность объединить на посту лидера страны конструктивные силы для строительства государства благосостояния для всех и каждого".

Многие аналитики обращали внимание и на тот факт, что Науседа еще в ходе избирательной кампании подверг жесткой критике политику бывшего лидера Литвы Дали Грибаускайте, подчеркнув, что не позволит столь резких и агрессивных ремарок в адрес соседей. "Мы хотим жить дружно с жителями России", - уточнил он.

Подобная тональность политика не осталась без внимания местных обозревателей, которые давно признают, что в прибалтийской стране население устало "жить в замкнутом информационном пространстве, заполненном страхом и ненавистью".

Возможность грядущих перемен не исключал накануне выборов и посол РФ Александр Удальцов, напомнив, что инициатором кризиса в двусторонних отношениях была литовская сторона, поэтому сигналы о готовности к продвижению в направлении улучшения отношений должны исходить от официального Вильнюса. Москва, в свою очередь, ответит на них адекватно, дал понять посол.

Как уже писала "РГ", одновременно с выборами нового главы республики граждане страны отдали свои голоса и за кандидатов на одиннадцать кресел в новом составе Европарламента.