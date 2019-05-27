Во Владивостоке директор прославившейся школы просит закрыть тему

Галину Пугина, директор владивостокской школы №74, выпускники которой сняли ставшее скандальным видео на "Дне неповиновения" просит закрыть эту тему, чтобы учащиеся смогли спокойно готовиться к экзаменам. Об этом сообщает РИА Новости.

Сейчас в соцсетях распространяется петиция в поддержку руководства школы и учеников. Как сказала агентству директор, она не читает эти сообщения, о поддержке не знала и считает, что "надо бы закрыть эту тему и дать детям готовиться к экзаменам".

- Не только одиннадцатиклассники, которых 86 человек, еще и 108 выпускников девятого класса сдают экзамены, родители… Все переживают, - сказала она и призналась, что находится в нервозном состоянии.

Ее заявление об увольнении находится в управлении образования, но решение по нему еще не принято.

Сами учащиеся скандально прославившегося 11 "Б" тоже удручены, они, по словам Галины Пугиной, попросили прощения и признали свою вину.

- Такие выходки - это ненормально. Хоть многие их и поддерживают, но мы считаем, что делать этого не надо, тем более выкладывать (видео) в интернет. Они говорят, что осознали, что не знали, что будет такая реакция, и попросили прощения, - сказала директор.

Она также заметила, что ученики школы никогда не грубили ей: "Они для меня дети, которые учились здесь с первого класса… Это другое поколение и родителей, и детей, мы живем в этом обществе - как я могу на них обижаться".

Ранее в соцсетях было размещено видео, снятое на традиционном в школе №74 "Дне непослушания", на котором некоторые юноши были одеты в костюмы "зайчиков" с черными масками, а одна из девушек - в форму полицейского. Крики и танцы сопровождались громкой музыкой, дымом дымовых шашек, и пеной из огнетушителя.

На двоих учеников, которые были на видео в форме правоохранителей, составлены протоколы. В школе идет проверка, организованная управлением образования. Никаких организационных мер не принято.