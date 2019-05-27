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27.05.2019 09:24
Рубрика: Российский автопром

УАЗ вспомнил о "Головастике" для "дальнобойщиков"

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба УАЗа. Фото: Пресс-служба УАЗа.
Фото: Пресс-служба УАЗа.

Ульяновский автомобильный завод в своих соцсетях вспомнил об уникальной "Головастике".

В начале нулевых УАЗ постарался облегчить жизнь владельцам, которые часто отправлялись в рейсы на межгород, и "изобрел" версию с удлиненной кабиной и спальным местом.

Машина получила индекс 39095 и отличалась от стандартного УАЗ-3303 вставкой шириной 340 мм между дверями и задней стенкой. Это позволило разместить за сиденьями откидную полку размером 1780×510 мм. Под полкой расположились две багажные ниши по 120 литров каждая.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
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Этого можно не заметить на фотографии, но колесная база также растянулась, прибавив 230 мм. Диаметр разворота стал чуть больше, однако такой "Головастик" был устойчивее на скоростном шоссе.

Российский автопроизводитель также напомнил о достижении УАЗ-469. Третьего июня 2010 года машина установила мировой рекорд по вместимости легкового автомобиля, сумев "приютить" 32 человека одновременно.

Ранее УАЗ рассказал, почему на "Патриоте" не получится завязнуть в песках и получил расширенное Одобрение типа технического средства на свой внедорожник "Хантер". Теперь эта модель окончательно превратилась в "грузовик".

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