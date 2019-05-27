Вышел трейлер фантастического фильма Сарика Андреасяна "Кома"

Властелин отечественного карательного кинематографа Сарик Андреасян в последнее время что-то зачастил радовать нас своими новыми проектами. В начале апреля была анонсирована еще одна его драма с Дмитрием Нагиевым в главной роли - "Родина", которая, как обещается, будет о Родине. Неделю назад вышел трейлер "Робо" - о дружбе маленького любителя комиксов и дроида с Сергеем Безруковым в роли последнего. Ну а сегодня обнародован трейлер уже несколько лет находящейся в разработке фантастической картины "Кома".

Синопсис грядущей вампуки неординарен, причудлив и бредов изрядно, напоминает что-то среднее между "Матрицей", "Началом" и "Куда приводят мечты".

Молодой архитектор после аварии попадает в кому. То есть буквально: это такой мир, сотканный "из воспоминаний людей", лежащих в коме. И называется он КОМА. Откуда теперь ему нужно как-то выбраться, предварительно выяснив, "по каким законам существует это пространство", поборовшись за жизнь, встретив любовь. Но главное - герою предстоит "осознать реальный мир по-новому" и понять, "что такое КОМА на самом деле".

Выглядит все так же, как и звучит - причудливо, неординарно. Даже, осторожно заметим, отчасти занятно. Но это же Сарик Андреасян, поэтому не стоит излишне оптимистично настраиваться.

В ролях - Риналь Мухаметов, Антон Пампушный, Любовь Аксенова, Милош Бикович, Константин Лавроненко.

Премьера - 14 ноября.

С прискорбием напомним, что как продюсер Сарик Андреасян сейчас также работает над экранизацией романа Евгения Замятина "Мы".