Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия 25 лет РГ Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Renault Arkana не будут выпускать на АвтоВАЗе 15:10
Volvo S60: старт приема заказов и полный прайс-лист на новинку 14:20
Видео: пытаясь потушить горящий бампер BMW, водитель сжег всю машину 13:00
Mercedes-Benz официально сообщил о старте серийной сборки E-Class в РФ 12:10
28.05.2019 14:30
Рубрика: Легковые авто

Цены на Opel в России: компания рассказала правду

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Opel. Фото: Пресс-служба Opel.
Фото: Пресс-служба Opel.

Компания PSA Group отреагировала на публикации о ценах на автомобили Opel для российского рынка официальным сообщением, отметив, что "разговоры об ориентировочной стоимости автомобилей Opel начались с момента официального объявления о возвращении бренда в Россию".

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Стало известно, в каких городах России начнутся продажи Opel

Информацию, опубликованную на некоторых интернет-ресурсах, в компании не подтвердили: "Доводим до вашего сведения, что эта информация не является достоверной. Информация о стоимости, вновь появившаяся в прессе сегодня, всего лишь очередное предположение. Цены, версии и комплектации автомобилей еще не определены. Соответствующая информация будет обнародована до конца текущего года".

Напомним, Opel планирует вернуться в Россию с тремя моделями: кроссовером Grandland X, компактвэном Zafira Life и коммерческим фургоном Vivaro Transporter.

Первый будет импортироваться из Германии, производство двух других моделей локализуют на заводе PSA Group в Калуге.

Как изменят российский рынок Ford, Opel и Mercedes-Benz
Renault Arkana: все секреты и нюансы потенциального бестселлера
#Opel