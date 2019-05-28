Цены на Opel в России: компания рассказала правду

Компания PSA Group отреагировала на публикации о ценах на автомобили Opel для российского рынка официальным сообщением, отметив, что "разговоры об ориентировочной стоимости автомобилей Opel начались с момента официального объявления о возвращении бренда в Россию".

Информацию, опубликованную на некоторых интернет-ресурсах, в компании не подтвердили: "Доводим до вашего сведения, что эта информация не является достоверной. Информация о стоимости, вновь появившаяся в прессе сегодня, всего лишь очередное предположение. Цены, версии и комплектации автомобилей еще не определены. Соответствующая информация будет обнародована до конца текущего года".

Напомним, Opel планирует вернуться в Россию с тремя моделями: кроссовером Grandland X, компактвэном Zafira Life и коммерческим фургоном Vivaro Transporter.

Первый будет импортироваться из Германии, производство двух других моделей локализуют на заводе PSA Group в Калуге.