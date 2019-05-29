Во вторник Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Словению. Последний раз главу российского МИД принимали здесь в феврале прошлого года. В небольшой республике на северо-западе Балкан, в предгорье Альп, с населением чуть более двух миллионов человек министр - частый гость. Отголоски санкционных войн между ЕС и РФ почти не затронули связи между Москвой и Любляной. А еще на словенской земле необычайно высока концентрация памятных мест, связанных с воинскими захоронениям, за которыми здесь бережно ухаживают.

За день министр успел встретиться со всем руководством республики - президентом Борутом Пахором, с премьером Марьяном Шарецем и со своим словенским коллегой Мирославом Цераром. Переговоры в президентском дворце начались с беседы о погоде: глава Словении посетовал, что гостя из Москвы встречает ливень. Сергей Лавров дипломатично успокоил собеседника: в России бытует поверье, что дождь в пути - хорошая примета. О том, что политические катаклизмы не отразились на климате двусторонних отношений, подтвердили главы МИД на совместной пресс-конференции. Взаимный товарооборот в прошлом году составил 1,3 млрд долларов, Россия вышла на четвертое место для словенских прямых инвестиций, государства сотрудничают в энергетике, сфере транспорта, фармацевтике. "Наш диалог подвергается проверке, - признал Церар. - Словения соблюдает свои обязательства как член Евросоюза и НАТО, однако это не мешает ей развивать многовекторную внешнюю политику в национальных интересах".

Визит Сергея Лаврова пришелся на серьезное обострение в регионе - вокруг Косово, вследствие которого армия Сербии была приведена в полную боеготовность. Российский МИД жестко отреагировал на вторжение косовоалбанского спецназа в Косовска-Митровицу, населенную сербами, в ходе которого был насильственно задержан российский сотрудник миссии ООН (UNMIK) Михаил Краснощеков (впоследствии освобожден). На Смоленской площади назвали действия Приштины на севере края провокацией. По словам Лаврова, она выгодна "тем, кто хочет создать из Балкан санитарный кордон в отношениях с Россией и ради этого втянуть страны региона в НАТО". С свою очередь, словенский министр напомнил, что его республика признает независимость Косово - и это одно из главных разногласий, которое, впрочем, не мешает РФ и Словении вести диалог.

Зато в отношении к прошлому между государствами царит полное согласие. Сергей Лавров поблагодарил словенцев за бережное отношение к захоронениям советских солдат - их здесь более восьмидесяти. А на месте бывшего нацистского концлагеря в Мариборе сейчас работают музей и Международный центр по изучению Второй мировой войны. Если в прошлом году, во время балканского турне, Лавров посещал комплекс на люблянском кладбище Жале в память о россиянах, погибших на словенской земле во время обеих мировых войн (его в 2016 году открывал президент РФ Владимир Путин), то на этот раз министр отправился в местечко Шмартно-при-Литии, что в сорока километрах от столицы. Главу российского МИД пригласили принять участие в торжественной церемонии открытия памятника уроженцу здешних мест Даворину Хостнику. Именно этот незаурядный филолог и переводчик, в далеком 1879 году отправившийся в далекую Российскую империю "учительствовать" - преподавать языки гимназистам, фактически открыл наши народы друг для друга. Осев в городе Рыльске Курской губернии, он занялся составлением словенско-русского и русско-словенского словарей c грамматикой, чего никто до него не делал. Сергея Лаврова без подарка не оставили: потомки Мартына Матвеевича, как прозвали Хостника на второй родине, передали министру уникальный раритет - оригинал первого издания того самого словаря. Как заметил глава МИД Словении, эта акция призвана помочь тому, чтобы между странами было как можно меньше трудностей перевода.