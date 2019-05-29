В Словении начались переговоры Сергея Лаврова с президентом республики

Беседа в президентской дворце началась с разговора о погоде: президент Словении посетовал, что гостя встречает ливень. Сергей Лавров пошутил, что в Москве сейчас как раз жаркая "словенская погода", зато в России верят, что дождь в дорогу - хорошая примета.

Если в прошлом году, во время балканского турне, Лавров посещал в Любляне мемориальный комплекс на центральном кладбище Жале в память о россиянах, погибших на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн (его в 2016 году открывал президент РФ Владимир Путин), то на этот раз министр отправится в городок Шмартно-при-Литии, что примерно в сорока километрах от столицы. Главу российского МИД пригласили принять участие в открытии памятника уроженцу здешних мест Даворину Хостнику. Именно этот незаурядный филолог и переводчик, отправившийся в 1879 году в далекую Российскую империю "учительствовать" - преподавать языки гимназистам, фактически открыл наши народы друг для друга. Осев в Курской губернии, он занялся составлением словенско-русского и русско-словенского словарей, чего до него никто не делал.

Вообще Словения остается одной из немногих стран ЕС, с которой Россия активно сотрудничает в мемориальной сфере. На территории страны находится более 80 мест захоронений советских воинов, за которыми ухаживают словенцы. Два года назад в Мариборе, где в 1941-1942 годы действовал нацистский концлагерь, заработал Международный исследовательский центр Второй мировой войны.

Нынешний визит Сергея Лаврова пришелся на серьезное обострение в регионе - вокруг Косово. Накануне МИД жестко отреагировал на вторжение косовоалбанского спецназа в северные муниципалитеты края, населенные сербами, в ходе которого был насильственно задержан российский сотрудник миссии ООН (по последним данным, гражданин РФ Михаил Краснощеков уже освобожден). На Смоленской площади назвали действия Приштины провокацией. В Любляне Сергей Лавров обсудит с руководством Словении как ситуацию на Балканах, так и двусторонние связи.