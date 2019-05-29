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29.05.2019 08:14
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Искусственный интеллект нашел плагиат в саге "Игра престолов"

Текст: Наталья Граф (Томск)
Внимание! В тексте содержатся спойлеры.

Искусственный интеллект, разработанный группой ученых из Томска, нашел заимствования в саге "Игра престолов". Аппаратно-программный комплекс выдал заключение, что популярный сериал является пересказом трилогии " Звездные войны".

Фото: youtube.com/ GameofThrones
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- В машину были загружены текстовые описания всех восьми сезонов саги для проверки национального языкового корпуса. По их описанию Искусственный интеллект восстановил эволюцию социального графа, - рассказал "РГ" автор разработки, ученый Евгений Гарин. - Сомнений нет - сюжетная линия "Игры Престолов" полностью совпадает с основной сюжетной линией "Звездных войн". Посудите сами: сирота. Воспитывается родным дядей, который скрывает от всех тайну настоящих родителей ребенка, и выдает себя за его отца. Потом уже юношей он встречается с сестрой. Влюбляется в нее. Узнает, кто его настоящий отец (из видения прошлого!). Войска сестры разрушают столицу. Участвует в финальной битве, где побеждают бессмертного главного антагониста. В конце концов, отказывается от трона. Это была история Джона Сноу? Да. И одновременно это история Люка Скайуокера.

Ученые утверждают, что "Игра Престолов" - это "Звездные войны", рассказанные с точки зрения ранее второстепенных персонажей. К примеру, Принцессе Лее в этой истории отводится главенствующая роль. Джордж Мартин как бы рассказывает нам историю в том ее варианте, где Лея-Дейнерис постепенно переходит на темную сторону, и ее убийство Люком-Сноу имеет символичный характер.

- Есть в "Игре престолов" и прямые намеки-отсылки к самому первому произведению, которое послужило прототипом" Звездных войн" - советской сказке "Кащей Бессмертный", которая была экранизирована еще в 1944 году, - говорит Гарин. - История снова возвращается в сказочное прошлое, опять живые сражаются с нежитью, а главный антагонист даже внешне схож с Кащеем. При этом стоит отметить несомненный вклад Джорджа Мартина в развитие персонажей и их истории.

Фото: Instagram/ igra_prestolov
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Ученые высказали предположение о том, почему НВО показало серии "Игры престолов" в нелогичном порядке и тем самым расстроило поклонников.

- Перестановка серий делает заимствование сюжета не столь очевидным, - утверждает Евгений Гарин. - Косвенным подтверждением этой версии является и переход шоуранеров "Игры Престолов" в новые проекты с сиквелами "Звездных войн".

Напомним, ранее Искусственный интеллект объяснил, почему финальный сезон "Игры престолов" разочаровал поклонников. Выяснилось, что снятые серии нам показали не в том порядке, который был изначально задуман.

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