Оппонент Александра Друзя Илья Бер отверг его извинения

Главный редактор программы "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер, оппонент магистра Александра Друзя в скандале с предполагаемыми попытками финансовых афер на названном шоу, без энтузиазма отнесся к ранее прозвучавшим извинениям магистра Друзя. Полагая их неискренними.

"Мне эти извинения кажутся неискренними. Формально в них даже нет признания факта жульнической игры", - передает Газета.ru реплики Бера.

Отметившего, что на заседании Правления Международной ассоциации клубов "Что? Где? Когда" магистр Друзь ничего из изложенного Бером не отрицал.

И, как полагает Бер, именно эти по сути формальные извинения и позволили магистру Друзю сохранить за собой кресло вице-президента МАК.

Ждем, что скажет Юрий Лоза.