Напавший на редакцию газеты в Ставрополе помещен в психдиспансер

72-летний мужчина, подозреваемый в нападении на редакцию газеты "Родина" в Ставрополе, помещен в психиатрический стационар по ходатайству следствия. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону, ему необходимо провести комплексную психолого-психиатрическую судебную экспертизу.

"Решение о помещении в стационар обусловлено необходимостью комплексной экспертизы. В других условиях это не представляется возможным", - отметили в пресс-службе ведомства.

Как уже сообщалось, 27 мая этот человек пришел в редакцию газеты "Родина" в Ставрополе с ножом и учинил резню. Перед этим редактор отказался печатать в издании текст, который подозреваемый хотел опубликовать.

В результате нападения пострадали четыре человека, включая редактора газеты, который до сих пор находится в больнице. Следствие возбудило против 72-летнего пенсионера уголовное дело за покушение на убийство двух и более лиц.