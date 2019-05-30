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30.05.2019 14:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Напавший на редакцию газеты в Ставрополе помещен в психдиспансер

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)

72-летний мужчина, подозреваемый в нападении на редакцию газеты "Родина" в Ставрополе, помещен в психиатрический стационар по ходатайству следствия. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону, ему необходимо провести комплексную психолого-психиатрическую судебную экспертизу.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
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"Решение о помещении в стационар обусловлено необходимостью комплексной экспертизы. В других условиях это не представляется возможным", - отметили в пресс-службе ведомства.

Как уже сообщалось, 27 мая этот человек пришел в редакцию газеты "Родина" в Ставрополе с ножом и учинил резню. Перед этим редактор отказался печатать в издании текст, который подозреваемый хотел опубликовать.

В результате нападения пострадали четыре человека, включая редактора газеты, который до сих пор находится в больнице. Следствие возбудило против 72-летнего пенсионера уголовное дело за покушение на убийство двух и более лиц.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край Ставрополь
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