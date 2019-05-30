Замену старого коммерческого транспорта на новый простимулируют финансово

Скидку на покупку новых фургонов, грузовиков и автобусов, возможно, будет финансироваться из бюджета, если при этом автовладелец отправит в утиль свой старый аналогичный автомобиль. По сути, речь идет о возрождении программы "Утилизация", только в применении коммерческого транспорта.

Соответствующее предложение высказал в своем письме премьер-министру Дмитрию Медведеву владелец компании "Солерс" Вадим Швецов. Об этом сообщает РБК, указывая, что на письме есть резолюция премьера о том, чтобы Минпромторг изучил этот вопрос. По данным агентства, в письме говорится, что сейчас около 2,6 миллиона коммерческих автомобилей экологических классов Евро-0 и Евро-1 в возрасте от десяти до 20 лет, которые продолжают активно эксплуатироваться и тем наносят значительный вред окружающей среде из-за загрязняющих выбросов.

Действительно, по данным статистики ГИБДД, у нас количество транспорта, возраст которого более 10 лет, превышает 70 процентов от общего парка коммерческих автомобилей. Каким же образом бизнес предлагает вытеснить старые машины и заменить их новыми? Да еще при том, что рынок сейчас находится в состоянии падения, причем не только в России.

А сделать это бизнес предлагает тем же способом, который уже применялся ранее и показал свою эффективность. А именно вспомнилась программа "Утилизация", по которой бюджет компенсировал скидки автопроизводителям за тех автовладельцев, которые этой программой воспользовались. То есть, отправили в утиль свой старый автомобиль и приобрели новый, произведенный в России.

Эта программа была направлена на поддержку отечественного автопроизводителя. У того, что предлагает бизнес сейчас, более высокие цели - спасение экологии. Так, согласно данным РБК, из бюджета должны выделяться субсидии по льготному лизингу и прямые скидки физическим лицам на покупку нового коммерческого автомобиля взамен сдаваемого на утилизацию. В случае принятия программы физические лица смогут сдавать на утилизацию старые автомобили в обмен на 10-процентную скидку на покупку новых, а юридические лица получат аналогичную скидку для бензиновых или дизельных автомобилей и 30-процентную скидку при покупке машины на газомоторном топливе или электротяге. На это предлагается выделять по 5 миллиардов рублей из федерального бюджета и по 2 миллиарда из местных бюджетов ежегодно.

Таким образом, как считает Вадим Швецов, с 2019 по 2024 год будет возможно заменить не менее 200 тысяч коммерческих автомобилей в возрасте от десяти до 20 лет на новые машины класса Евро-5 и Евро-6. Это позволит снизить на 3 процента общий объем выбросов и сократить на 80 процентов выбросы угарного газа - с 187 тысяч тонн до 32 тысяч тонн в год. И на это потребуется в общей сложности 42 миллиарда бюджетных рублей.

Стоит напомнить, что программа "Утилизация", которую не раз продлевали, дала очень неплохой эффект. Хотя те же автопроизводители были не очень довольны тем, как она реализуется. Свои компенсации они получали с заметным опозданием. Вероятно по этой причине в данном случае предлагается предоставлять не компенсацию автопроизводителям за предоставленные скидки, а финансировать тех, кто платит за машину. Также интересно, что бизнес предлагает включить этот проект в национальный проект "Экология".