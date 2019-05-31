Дочь Алсу дала первое интервью после скандала на шоу "Голос. Дети"

Скандал на шоу "Голос. Дети", в ходе которого выяснилось, что победа на шестом сезоне программы досталась дочери Алсу Микелле Абрамовой не самыми честными путями, не повлиял в целом на отношения юных конкурсантов. Более того, заверяет KP.RU, - подружились не только дети, но и их мамы.

Микелла и финалист программы Ержан Максим записали дуэтом песню "Это любовь" - еще несколько недель назад, теперь дети презентовали ее на "Детской Новой волне" в Крыму.

И мамы артистов их всесторонне поддерживают. В частности, Алсу очень переживала за ребят, давала дочери и Ержану наставления и советы, как держаться на сцене. А Микелла подтверждает в беседе с журналистами, что они с Ержаном действительно "хорошо дружат". Как и со всеми ребятами с "Голоса".

"Мы решили сделать дуэт с Ержаном, потому что у нас очень красиво сливаются голоса", - пояснила девочка. Признаваясь, что планирует продолжить свою певческую карьеру - быть артисткой, "как и мама". При этом попробовав себя в разных музыкальных стилях.

И здесь ребенок настроен решительно и серьезно. По словам Алсу, Микелла занимается танцами, вокалом и сценодвижением. Это - ежедневный, кропотливый труд.

"Микелла с самого раннего детства показывала способности", - утверждает Алсу. Рассказав, что девочка и ее старшая сестра занимаются в музыкальной школе по классу фортепиано. Кроме того, с пяти лет Микелла занимается вокалом.

"Нашу семью музыка сопровождает всегда и везде, поэтому дочка не могла это не впитать", - заключила Алсу.

Микелла же признается, что из российских исполнителей наиболее симпатизирует Полине Гагариной, с которой хотела бы спеть дуэтом. Ну и со своей мамой, разумеется. И во всеоружии готова к трудностям в дальнейшей карьере и выпадам завистников, которые неибежны.

"Я поняла, что если хочу выступать на сцене, то должна быть сильной, делать своё дело и не обращать внимание на разговоры", - подытоживает Микелла.