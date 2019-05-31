Какие фильмы с Каннского кинофестиваля покажут на "Лiстападе"

Пережив каннскую лихорадку, программный директор минского международного кинофестиваля "Лістапад" и с 2010 года программный директор конкурса детских и юношеских фильмов "Лiстападзiк" Игорь Сукманов вернулся в Минск с 72-го Каннского кинофестиваля, и готов в столичном кинотеатре "Пионер" поделиться эксклюзивными подробностями и итогами крупнейшего мирового киносмотра, ну и рассказать, какие фильмы с Каннского кинофестиваля покажут на предстоящем "Лiстападе" осенью.

Минский фестиваль - это фестиваль фестивалей. И его дирекция делает все, что форум развивался, чтобы фестиваль стал интересен бизнесу, чтобы у него появился крепкий кинорынок, как в Берлине или в Каннах. Ведь деньги, которые затрачены городом и спонсорами в Каннах, потом возвращаются французской индустрии кино. А еще городу, который за эти десять дней зарабатывает на приезжих на месяцы вперед.

Каннский кинофестиваль - один из самых открытых и самых труднодостижимых высот в мире киноиндустрии. Игорь Сукманов официально представлял Беларусь на одном из самых престижных мировых кинофорумов уже в 17-ый раз.

Вердикт жюри 72-го Каннского кинофестиваля во главе с мексиканским режиссером Алехандро Гонсалес Иньярриту для многих стал шокирующим. Впервые в истории главный приз уехал в Южную Корею: "Золотую пальмовую ветвь" получил режиссер Пон Чжун Хо за фильм "Паразиты". Это бронебойный хит, сатирический триллер Пон Джун Хо одновременно авторский по исполнению и максимально зрительский, жанрово наследующий творчество Хичкока, но при этом неотделимый от реалий современной корейской жизни. Квентин Тарантино, который привез на фестиваль актеров Брэда Питта и Лео ДиКаприо, сыгравших в его фильме "Однажды в Голливуде", Педро Альмодовар, Джим Джармуш и Терренс Малик остались без наград. Вылезут ли боком решения жюри или станут исторической вехой?

Светит ли Каннский кинофестиваль белорусскому кино? Ведь в 2018 году именно в Каннах был представлен белорусско-российский фильм "Хрусталь" Дарьи Жук, который получил потом много престижных международных наград.

В этом году в рамках кинофестиваля в российском павильоне был заявлен проект для копродукции "У нее другое имя" Светланы Ходченковой. Актриса исполнит в фильме главную роль и предстанет перед зрителями как продюсер. Помимо Ходченковой в продюсерскую бригаду входят Катерина Михайлова и Константин Фам (альманах "Свидетели").

Режиссер Константин Фам признался, что ему не привыкать искать партнеров. Его альманах "Свидетели" курировал бывший министр культуры Беларуси, а ныне посол Беларуси во Франции Павел Латушко. "Свидетели" также снимались в Беларуси.

- Я снимал в США, в Европе, но такой мощной поддержки, какую оказывает кинематографистам Союзное государство, - заявил Константин Фам на пресс-конференции, - нигде нет.

Фам представлял альманах "Свидетели" на Каннском кинофестивале в белорусском и российском павильонах пять лет назад, а теперь пробует себя в полнометражном кино.

Российские фильмы не участвовали в основном конкурсе каннского кинофестиваля, но во втором конкурсе "Особый взгляд" был показан фильм "Дылда" российского молодого режиссера, удостоенного награды фестиваля в номинации "Лучший режиссер".

- В рамках второго конкурса "Особый взгляд" состоялась премьера нового фильма ученика Александра Сокурова - Кантемира Балагова "Дылда", фрагментарно вдохновленного документальной книгой Светланы Алексиевич "У войны не женское лицо", - считает Игорь Сукманов. - На родине копий вокруг картины будет сломано немало. Ожидаемо схлестнутся силы добра и зла: либералам, патриотам, киноведам, историкам, хипстерам, ватникам, западникам и русофилам выпадает идеальный случай помахать шашками и поспрягаться в красноречии. Балагов вторым пришествием в Канн утверждается в статусе важного российского автора, способного вписаться в мировой контекст. В нем уже не трудно угадать продолжателя традиций "питерской школы" от Сокурова до Германа старшего. Можно лишь изумляться тому, как "юноша из Нальчика" экстерном постиг уроки мастерства, которые даже коренным питерцам не всем по зубам. Он берет труднейшие высоты историко-психологического жанра, искусно работает с цветовой гаммой и смело вводит "горячие" темы в потерянную между былью и сновидением историческую ткань повествования…Почти что безукоризненный по посылу и исполнению фильм не в силах избежать искусственности, запрограммированной ставки на фестивальный успех. К сожалению, это делает "Дылду" произведением достойным, но лишенным живого дыхания. Не смог избавиться от ощущения, что передо мной пусть и великолепная, но все же имитация сложносочиненной жизни русского человека.