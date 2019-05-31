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Помощник Бекмамбетова опроверг слухи о тяжелой болезни режиссера

Новости
    31.05.2019, 14:05
Текст:   Козьма Лоханкин

Информация о госпитализации 57-летнего российско-казахстанского кинодеятеля Тимура Бекмамбетова в связи с тяжёлым заболеванием, распространённая сегодня рядом СМИ, не нашла подтверждения.

Помощник знаменитого режиссёра и продюсера Тимур Асадов решительно опроверг сообщения, в которых утверждалось, что Бекмамбетов обратился в одно из московских медучреждений для повторного обследования после удаления щитовидной железы.

Фото: youtube.com
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"Информация о тяжелом заболевании - неправда, желтая пресса. Была у нас история, когда Тимур пробыл в больнице в Москве полдня - он прошел обследование и абсолютно здоров", - приводит слова Асадова агентство городских новостей "Москва".

"Вообще никаких заболеваний нет. Я сейчас с ним поговорил - и еще раз могу это подтвердить", - заверил представитель создателя киноверсий "Дозоров" Лукьяненко, а также "Ёлок" и формата screen life.

Напомним, Тимур Нуруахитович в этом году женился на помощнице президента Татарстана Наталии Фишман.

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