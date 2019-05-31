"Большие гастроли" в Калининграде откроет московский Театр Пушкина

В Калининграде продолжится федеральный театральный проект "Большие гастроли". В этом году их откроет Театр имени Пушкина.

10 июня столичный театр покажет на сцене областной драмы авантюрную комедию российского драматурга Александра Коровкина "Семейка Краузе" в постановке Надежды Аракчеевой.

Пьеса, в которой соединились детектив, мелодрама и социальная сатира, основана на сюжете американской кинокомедии 1944 года "Мышьяк и старые кружева". В репертуаре Театра Пушкина она уже больше трех лет.

В главных ролях - Народная артистка России Вера Алентова, Заслуженная артистка России Наталья Николаева, а также известный массовому зрителю по многочисленным киноролям Александр Арсентьев. Как считает художественный руководитель Калининградского областного драматического театра Михаил Андреев, зажигательный спектакль мастеров московской сцены позволяет получить максимум положительных эмоций.

"Большие гастроли" продолжатся для региона в сентябре, когда состоятся обменные гастроли калининградской драмы и Академического русского театра им. Вахтангова из Владикавказа. Это уже третий год участия самого западного региона в федеральном проекте, благодаря которому эксклав активно включается в театральное пространство страны.

В прошлом году калининградский драмтеатр обменялся спектаклями с Забайкальским краевым драматическим театром из Читы. А в 2017-м прошли обменные гастроли с Государственным русским театром им. Н. Бестужева из Улан-Удэ.