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31.05.2019 19:21
Рубрика: Власть

В МИД РФ предупредили Приштину о последствиях недружественных акций

Текст: Денис Кабанов

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали информацию об объявлении властями непризнанной республики Косово российского дипломата, сотрудника Миссии ООН в крае Михаила Краснощекова персоной нон грата.

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"31 мая "министерство иностранных дел" Косова объявило persona non grata гражданина Российской Федерации, сотрудника Миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова, который, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, был задержан и жестоко избит в ходе операции косовоалбанского спецназа в сербонаселенных муниципалитетах на севере края 28 мая, - отмечают в МИД РФ. - Рассматриваем действия косовских властей как продолжение неприкрытой линии на обострение межнациональных отношений в крае, презрение к международным нормам дипломатического общения".

В российском внешнеполитическом ведомстве данное решение назвали "демонстрацией пренебрежительного отношения к ООН со стороны Приштины" и предупредили, что, прецедент "будет иметь далеко идущие последствия".

По мнению российских дипломатов, "такие шаги стали возможны только в условиях потакания косоварам со стороны Запада".

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"Российская Федерация продолжит предпринимать все необходимые действия по защите своего гражданина в соответствии с международным правом и национальным законодательством", - заверили на Смоленской площади.

Напомним, что на этой неделе косовские правоохранители вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. В результате несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, включая российского гражданина Михаила Краснощекова. Лидеры непризнанного Косова утверждали, что российский дипломат "мешал проведению спецоперации".

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