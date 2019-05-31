Захарова потребовала от Британии объяснений по поводу здоровья Ассанжа

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook потребовала от британских властей объяснений по поводу появившейся информации об ухудшении состояния здоровья основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

"А вот это сильно. Борцы за свободу и права человека что творят-то, - написала Захарова. - Ждём официальных объяснений Королевства".

Ранее спецдокладчик ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильс Мельцер в комментарии для газеты Times заявил, что Британские власти подвергают Ассанжа психологическим пыткам.

По мнению эксперта, который посетил Ассанжа в тюрьме Белмарш, у заключенного наблюдаются "все симптомы длительного страдания от психологической пытки, включая стресс, хроническую тревожность и ярко выраженную психологическую травму". "Ассанжа сознательно подвергали жестоким, бесчеловечным и унижающим формам обращения", - уверен Мельцер.

Спецдокладчик ООН выступил с критикой в адрес властей США, Великобритании и Швеции, обвинив их в беспрецедентной травле основателя WikiLeaks.

Напомним, Ассанж, обвиненный в сексуальных домогательствах и изнасиловании, семь лет скрывался от правосудия в посольстве Эквадора в Лондоне. Ордер на его арест изначально выдала Швеция.

Однако основатель WikiLeaks заявлял, что Стокгольм действует в интересах Вашингтона. Соединенные Штаты начали охоту на Ассанжа после публикации им секретных документов. После прихода к власти в Эквадоре Ленина Морено отношение к Ассанжу изменилось.

Новый президент лишил основателя WikiLeaks права на убежище. И 11 апреля Ассанжа задержали.