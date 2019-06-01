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01.06.2019 04:00
Рубрика: Страхование

Автовладельцев избавили от судов по ОСАГО

Текст: Юлия Кривошапко

Споры в сфере автострахования теперь будет решать финансовый омбудсмен. Обращение к нему для автовладельцев бесплатно.

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Рынок автострахования из-за большого количества жалоб на страховщиков ОСАГО считается одним из самых проблемных. В первом квартале 2019 года обращения, связанные с обязательной "автогражданкой", составляли 80,8 процента всех поступивших в ЦБ жалоб на страховые компании.

Фото: iStock
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Финансовый омбудсмен рассмотрит обращение в течение 15 рабочих дней и решение направит как гражданину, так и в страховую компанию. При этом решение финансового уполномоченного обязательно для исполнения страховой компанией. Если гражданин не согласен с решением финансового уполномоченного, то он может обратиться в суд.

Воспользоваться новым порядком обращения сможет любой гражданин, имеющий претензию к страховой компании по ОСАГО, с момента возникновения оснований для которой прошло не более трех лет и по которой гражданин не обращался в суд.

"Мы уверены, что институт финансового уполномоченного позволит резко сократить количество судебных споров по ОСАГО”, - сказал президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.

 Подробнее читайте в ближайшем номере "Российской газеты".