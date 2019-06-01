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Вышел трейлер нового сериала Бориса Хлебникова

Новости
    01.06.2019, 15:28
Текст:   Олег Усков

На YouTube-канале сервиса Start опубликован первый трейлер "Шторма" - нового сериала Бориса Хлебникова - автора мощной драмы "Аритмия", "Сумасшедшей помощи" и "Обычной женщины".

Фото: youtube.com/ Pixar
Вышел первый трейлер нового мультфильма Pixar

В центре - следователь антикоррупционного отдела Градов (Александр Робак, "Географ глобус пропил", "Домашний арест""Вонгозеро"), который "готов на всё ради спасения больной любимой" (ее играет Анна Михалкова), на взятки, шантаж и даже убийства.

А изворотливый ум позволяет "следаку" ловко заметать следы. И вычислить преступника способен только лучший друг Градова - Юрий Осокин (Максим Лагашкин, "Аритмия", "Живой").

В других ролях: Анна Котова-Дерябина ("Полицейский с Рублевки"), Геннадий Смирнов ("Ментовские войны"), Михаил Брашинский ("Убойная сила"), Илья Борисов ("Довлатов", "Гоголь"), Дмитрий Лысенков ("Домашний арест"), Александр Мосин ("Груз 200", "Кочегар", "Я тоже хочу").

Дата премьеры еще не названа.

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