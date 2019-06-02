Выплаты пострадавшим при взрывах в Дзержинске начнутся 3 июня

В ближайший понедельник на счета пострадавших от взрывов на заводе ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске переведут материальную помощь. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Средства предназначены тем, кто из-за ЧП оказался на стационарном лечении в больнице. Таковых на данный момент 16 человек, один из которых находится в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести. Каждый из них получит по 150 тысяч рублей, средства выделяются из регионального и городского бюджетов.

Вместе с тем сейчас власти и жители города занимаются тем, чтобы как можно скорее восстановить поврежденные здания. Люди убирают разбитые стекла, ремонтные бригады приступили к восстановлению окон. В первую очередь внимание уделяется поврежденным школам и детсадам. Уже известно, что в четырех учебных заведениях, где на 3 июня запланировано проведение ЕГЭ, экзамен состоится - за сегодняшний день здания и территорию приведут в порядок.

Мэрия Дзержинска также обнародовала данные по количеству пострадавших строений. Повреждены 914 окон в 309 жилых домах, в 55 детских садах повреждены 228 окон, в 32 школах - 131.

Жители Дзержинска получат помощь в восстановлении пострадавшего имущества. Для этого им надо обратиться в свою управляющую компанию (контакты доступны на сайте правительства области), чтобы зафиксировать факт ущерба.

По всем вопросам жители также могут обращаться на телефон единой "горячей линии" - (8313) 39−09−00.

Своя "горячая линия" открыта и для предпринимателей, чьи коммерческие объекты пострадали во время ЧП. Представители бизнеса могут обратиться за помощью по телефонам: (8313) 27-98-24, 27-98-71.

Напомним, взрывы на оборонном предприятии ГосНИИ "Кристалл" произошли 1 июня в 11.53. Мощную ударную волну ощутили жители Дзержинска и окрестных поселков, в небо поднялся столб дыма высотой несколько сотен метров. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 217 УК РФ "Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов". В больницы обратились несколько сотен человек, погибших или пропавших без вести нет.