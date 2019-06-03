Задержан участник нападения на бойца ГРУ

Один из участников драки, в которой погиб бывший спецназовец ГРУ Никита Белянкин, задержан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отца погибшего.

По данным Белянкина-старшего, главный подозреваемый, ударивший его сына ножом, скрылся. Не исключено, что он мог попытаться покинуть Россию. И его, и других участников той драки продолжает искать полиция и СК. Официальных сведений о задержанных пока не поступало.

Напомним, что Никита Белянкин погиб во время драки в поселке Путилково под Красногорском. Он заступился за двоих мужчин, которых била толпа. Бывший спецназовец спас им жизни, но погиб сам. Один из преступников смертельно ранил Белянкина ножом. Преступление вызвало огромный общественный резонанс, на розыск подозреваемых направлены лучшие силы полиции и Следственного комитета.