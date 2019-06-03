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03.06.2019 15:35
Рубрика: Власть

Володин раскритиковал позицию ЕС и США по Косово

Текст: Галина Мисливская (Белград)

Поведение Евросоюза и США привело к очередному обострению в балканском регионе, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Мы считаем недопустимым поведение Евросоюза и США, которое привело к росту напряженности в регионе и подрывает многолетнюю работу международного сообщества по мирному урегулированию на Балканах", - сказал он, выступая перед депутатами Народной скупщины Сербии.

Вторжение косовоалбанского спецназа на севере Косово 28 мая он назвал провокационным шагом, направленным на устрашение сербов, установление контроля над этими районами силовым путем.

"Отсутствие внятной реакции со стороны Евросоюза на провокационные действия косоваров ставит под сомнение способность ЕС быть посредником в диалоге между Белградом и Приштиной", - отметил спикер ГД.

Фото: AP Photo/Visar Kryeziu
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Задержание дипломатов, сотрудников миссии ООН в Косово, включая гражданина РФ, Москва рассматривает как полное пренебрежение международным правом, добавил он.

Володин считает, что ООН должна заявить позицию по поводу событий последних дней. "От ее решительности, конкретных действий зависит не только ее авторитет, но и мир на Балканах", - подчеркнул спикер.

Он также подтвердил последовательную позицию России о необходимости выполнении резолюции СБ ООН 1244 всеми сторонами конфликта. "А те, кто не следует этим решениям, должны нести ответственность", - уверен глава Госдумы.

"Интересы суверенной Сербии должны учитываться в полном объеме в соответствии с международным правом", - заключил он.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Госдума Обострение ситуации в Косово
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