Заведется ли машина после мойки салона внутри под давлением

Всё, что не убивает машину, делает ее сильнее, или быстрее, или экономичнее, давно знают блогеры из "Гараж 54". Ну или хотя бы ненадолго делает железную конягу знаменитой в Сети: пары бензина вместо стандартного впрыска, бетонные колеса или даже канализационные люки вместо обычных шин. Эксперименты испытателей зачастую граничат с жестокостью к своим четырехколесным друзьям, и Фонд защиты прав автомобилей следит за деятельностью блогеров с напряженным вниманием, переходящим в неодобрение.

На этот раз для несчастной машины было придумано совершенно неожиданное испытание, поначалу показавшееся безобидным: мытье на автомойке под давлением. Но какое мытье? Не осторожное протирание кузова и багажника нежными руками мойщиков, а безжалостная обработка всего салона керхером, включая кресла и даже приборную панель.

Сначала все залили пеной, а затем - давай драить под давлением до 200 бар! Как это выдержала электроника автомобиля, спрашиваете? Выдержала. Завелась и поехала.

Сколько машина протянет еще после этого испытания водой? А вот тут прогнозы неутешительны...