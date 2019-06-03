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03.06.2019 16:41
Рубрика: Видео

Заведется ли машина после мойки салона внутри под давлением

Текст: Вадим Давыденко
Фото: скриншот с www.youtube.com Фото: скриншот с www.youtube.com
Фото: скриншот с www.youtube.com

Всё, что не убивает машину, делает ее сильнее, или быстрее, или экономичнее, давно знают блогеры из "Гараж 54". Ну или хотя бы ненадолго делает железную конягу знаменитой в Сети: пары бензина вместо стандартного впрыска, бетонные колеса или даже канализационные люки вместо обычных шин. Эксперименты испытателей зачастую граничат с жестокостью к своим четырехколесным друзьям, и Фонд защиты прав автомобилей следит за деятельностью блогеров с напряженным вниманием, переходящим в неодобрение.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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На этот раз для несчастной машины было придумано совершенно неожиданное испытание, поначалу показавшееся безобидным: мытье на автомойке под давлением. Но какое мытье? Не осторожное протирание кузова и багажника нежными руками мойщиков, а безжалостная обработка всего салона керхером, включая кресла и даже приборную панель.

Сначала все залили пеной, а затем - давай драить под давлением до 200 бар! Как это выдержала электроника автомобиля, спрашиваете? Выдержала. Завелась и поехала.

Сколько машина протянет еще после этого испытания водой? А вот тут прогнозы неутешительны...

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#видео