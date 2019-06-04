ГИБДД предложила запретить каршеринг для нарушителей ПДД

ГИБДД планирует взять под свой контроль сервис каршеринга. Так, может заработать единая система, с помощью которой каршеринговые компании смогут проверить, лишали ли их потенциального клиента прав и не является ли он злостным нарушителем ПДД.

Как пишут "Известия" со ссылкой на начальника управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Романа Мишурова, нерадивым водителям запретят пользоваться сервисами по аренде автомобилей, так как нарушители ПДД несут угрозу для законопослушных граждан. В базу планируется заносить не только россиян, но и иностранных водителей.

Ранее рабочая группа Национальной технологической инициативы "Автонет" предлагала оборудовать машины видеокамерами, которые будут контролировать водителя. Полученные с камер данные будут храниться на серверах компаний, и их будут просматривать по запросу МВД или прокуратуры.

Напомним, что каршеринг - услуга краткосрочной аренды автомобилей по минутам и часам, и в этом ее основное отличие от обычной долгосрочной аренды.