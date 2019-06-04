Поссорилась с любимым, возник конфликт на работе, и кажется, весь мир ополчился против тебя. Тревога не покидает день, другой, неделю... Посоветоваться бы со специалистом, но с каким? С психологом? Психиатром? Страшно: а вдруг упекут в психушку, вокруг которых ходит много легенд.

Памятника Николаю Алексееву - городскому голове Москвы и основателю Алексеевской больницы - так и не поставили, но у Георгия Костюка его бюст стоит в рабочем кабинете. Фото: Сергей Михеев/РГ

Что в них правда, а что вымысел? И куда же все-таки обратиться в случае возникших проблем? На вопросы читателей "РГ" отвечает Георгий Костюк, главный психиатр Москвы и главный врач психиатрической больницы N 1 имени Николая Алексеева.

Душевное устройство

1 Традиция ходить к психологу при душевных неурядицах у нас только зарождается. Привычнее поплакаться в жилетку подруге. Но ей иногда и всего не скажешь. Выбрать психолога из интернета? Запросто можно попасть на того, кого кроме вытягивания денег с пациента ничего не интересует...

- Хорошие психологи работают в районных психоневрологических диспансерах столицы. Их в городе 22. Если врач увидит необходимость, он может направить на консультацию к психотерапевту и только потом, если понадобится, к психиатру.

В отдаленных районах - Бутово, Чертаново, на Борисовских прудах, а также в Расторгуевском переулке есть психиатрические подразделения прямо в поликлиниках. Опасаться, что вас тут же госпитализируют, не нужно. Положить человека в стационар могут только с его согласия. Это прописано в законе о психиатрической помощи и правах граждан при ее оказании, принятом в России еще в 1992 году. Если согласия нет, то госпитализация происходит строго в присутствии прокурора, судьи и адвоката пациента.

2 Кто-то, может быть, и не прочь бы подлечиться, но как представишь себя в окружении алкоголиков и наркоманов...

- Их в наших психиатрических клиниках нет. Страдающие зависимостью от алкоголя, наркотиков с апреля прошлого года лечатся только в Московском научно-практическом наркологическом центре.

3 Иметь в качестве соседа в палате психа со стажем перспектива тоже еще та...

-Для пациентов, впервые попавших лечебницу, в нашей больнице создана узкоспециализированная клиника, которая так и называется "Первый опыт" или "Первый психиатрический эпизод". Начальный период крайне важен для того, чтобы не дать болезни уйти в хронику.

Врачи там занимаются не только медикаментозным лечением, но и психообразованием молодых людей, а также их близких, от которых в это время требуются особые терпение и понимание.

4 Излечимы ли психические болезни?

- А язвенная болезнь желудка, бронхиальная астма? Все как и с другими заболеваниями: есть случаи тяжелые, быстро приводящие к инвалидности. И есть случаи, когда при квалифицированном наблюдении и правильной медикаментозной поддержке человек может жить долго и счастливо, не вспоминая о своей болезни.

К сожалению, как показал анализ 937 горожан, у которых в 2016 году была впервые выявлена шизофрения, с обращением к врачу наши пациенты опаздывают. Во всем мире это болезнь молодых - в возрасте от 18 до 25 лет. В Москве средний возраст оказался 38 лет. Но не потому, что шизофрения у нас протекает как-то по-особенному. Выяснилось, что большая часть этих людей болели уже лет 20. 20 процентов из них успели даже получить инвалидность, а еще 48 процентов продолжали жить с родителями, не учились, не работали, не обзаводились семьей...

Страшнее всего в такой ситуации то, что почти 70 процентам пациентов медицина уже фактически бессильна помочь, она может разве что купировать острые состояния. Тем же, кто приходит к нам сразу, как только болезнь дает о себе знать, с препаратами нового поколения сейчас можно добиться почти полного выздоровления, полного социального и психологического восстановления.

Болит желудок?

Пора к психиатру

5 Как не пропустить первые признаки душевного расстройства?

- По данным ВОЗ, в странах Европы четверть населения в течение года переносит психические расстройства. Выражаются они по-разному. Боль в сердце, а может, и головная, дискомфорт в желудке, кожный зуд... Как на Западе, так и у нас, человек с этим первым делом идет к терапевту. Но там врач обязан выявить их причину и знать, когда пациента лучше направить к психотерапевту, а когда самому выписать ему лекарства. У нас психиатрия стоит особняком от остальной медицины, и врач общей практики нередко перенаправляет пациента от одного специалиста к другому, что затрудняет постановку диагноза. Дело в том, что по нашему закону об оказании психиатрической помощи врачам других специальностей запрещено лечить людей с психическими расстройствами. Мы стараемся изменить закон. А пока на базе больницы, получив лицензию образовательной организации, начали переподготовку городских врачей общей практики. До конца года ее пройдут тысяча врачей. Надеюсь, это поможет им лучше понимать проблемы пациентов.

6 Недавно в столице возникли новые формы просвещения горожан. Что подвигло специалистов перейти к ним от работы тет-а-тет с пациентом?

- Выявилось множество вопросов, волнующих москвичей. Так возник лекторий по паническим атакам. В точку попала и клиника пищевых расстройств. Москвички в погоне за красивой фигурой порой доводят себя до анорексии и реальной угрозы жизни, где без специалиста уже трудно обойтись.

Или взять клиники памяти - их уже четыре. Москвичи сейчас живут в среднем около 78 лет, а задача - достичь планки в 80+ лет. И хотелось бы, чтобы к этому возрасту жизнь у них была не в состоянии деменции, а нормальной, качественной, которой они смогут сами распоряжаться осмысленно до самой глубокой старости. Мы обязаны помочь им в этом.

7 Правда ли, что люди с психическими расстройства живут на 20 лет меньше?

- Да, но не из-за болезней. Просто они меньше следят за собой, меньше уделяют внимания здоровому образу жизни.

У москвичей - полный порядок

8 Каким психическим расстройствам наиболее подвержены москвичи?

- Среди наших пациентов на 1-м месте - шизофрения. Ею страдает примерно 1% населения, как и в других столицах. На 2-м - разные органические поражения нервной системы, связанные в основном с травмами, отравлениями или последствиями нейроинфекций. На 3-м - депрессивные состояния с суицидальным поведением.

9 Как в целом можно оценить душевное здоровье москвичей?

- С ним полный порядок. Показателем неблагополучия по критерию ВОЗ является уровень 20 самоубийств на 100 тысяч населения. В Москве он в 2011 году был 4, а сейчас - 2,7. Это даже меньше, чем было в верующей православной России до революции.