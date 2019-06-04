Названы цены и комплектации кроссовера Citroen C5 Aircross для России

Российские дилеры начали принимать заказы на Citroen C5 Aircross.

Новый кроссовер будет доступен в трех комплектациях: Live, Feel и Shine. Россияне смогут выбрать версию с 1,6-литровым бензиновым двигателем THP мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, либо с 2-литровым турбодизелем HDi180, который идет вместе с 8-ми ступенчатой автоматической трансмиссией.

Для дизельного автомобиля в качестве опции доступен программируемый дополнительный обогреватель WEBASTO. Для версии с бензиновым силовым агрегатом это дополнение будет доступно позже.

Все три комплектации кроссовера комплектуются новой подвеской Progressive Hydraulic Cushions с повышенной плавностью хода, шестью подушками безопасности, защитой картера двигателя и обширным набором систем активной безопасности. В их числе помощь при экстренном торможении, система контроля давления в шинах и помощи при трогании на уклоне Hill Start Assist.

В самой дешевой версии Live доступна цифровая комбинация приборов на цветном 12,3-дюймовом дисплее, мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным экраном, функцией Bluetooth, USB, с шестью динамиками, а также задние датчики парковки, светодиодные ходовые огни, датчики света и дождя, подогрев передних сидений и нижней части лобового стекла и круиз-контроль.

Цена на автомобиль Live с бензиновым двигателем - 1 875 000 рублей, с дизелем – 2 115 000 рублей.

Версия Feel дополнена фирменной системой помощи езды по пересеченной местности Grip Control с пятью режимами работы, двухзонным климат-контролем, передними датчиками парковки, самозатемняющимся салонным зеркалом заднего вида, светодиодной амбиентной подсветкой салона, функцией MirrorScreen с поддержкой Apple Carplay, Mirrorlink, Android Auto. Передние сиденья Citroёn Advanced Comfort имеют инновационную структуру. Также автомобиль оснащен рейлингами на крыше и легкосплавными 18-дюймовыми дисками.

Стоимость этой комплектации с бензиновым двигателем - 1 965 000 рублей, с дизельным - 2 205 000 рублей.

Максимальная комплектация Shine представлена с полностью светодиодной головной оптикой Full LED, инновационным комплексом систем активной безопасности Safety (он включает системы контроля за соблюдением дорожной разметки, распознавания дорожных знаков и препятствий на дороге; экстренного торможения, мониторинга слепых зон). Также версия Shine оснащается электроприводом двери багажного отделения с функцией открытия по взмаху ноги под бампером, камерой заднего вида Top Rear Vision 180°, системой бесключевого доступа в салон с кнопкой запуска двигателя, беспроводной зарядкой для смартфонов.

Такой автомобиль обойдется в 2 125 000 рублей (вариант с бензиновым силовым агрегатом), либо 2 365 000 рублей (дизель).

Покупатели Citroen C5 Aircross могут персонализировать автомобиль. На выбор - 30 цветовых комбинаций экстерьера: семь цветов кузова, два - крыши, четыре варианта отделки интерьера, три специальных пакета Сolor Packs (цветные декоративные вставки в переднем бампере, оригинальных боковых накладках и контрастная окраска рейлингов).

Еще одна особенность нового кроссовера - система ConnectedCAM Citroen. Это полноценный регистратор: HD-камера, интегрированная в крепление салонного зеркала заднего вида с GPS-модулем и встроенной памятью на 16 Гб. Владелец автомобиля сможет выкладывать в соцсети фотографии или 20-секундные видеоролики, не выходя из машины.

Камера запускается автоматически, вместе с двигателем. Съемку можно скачать на смартфон. Во время аварии в памяти сохраняется видео, записанное за полминуты до удара и минуту спустя.

Ранее Citroen представил концепт автомобиля, водитель и пассажиры которого смогут видеть дорогу под ногами.