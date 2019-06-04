Роструд готовит документы по выплатам пострадавшим в Дзержинске

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) готовит документы по страховым выплатам пострадавшим в результате аварии в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства.

ЧП на оборонном заводе "Кристалл" произошло 1 июня. После взрывов техногенного характера начался пожар. По официальным данным, погибших нет, пострадали более ста человек.

"Рострудом проводится работа по установлению наличия трудовых отношений у пострадавших. Сейчас выявлено 36 пострадавших, которые состояли в трудовых отношениях с пятью предприятиями", - сказала Голикова.

По ее словам, формируются акты обследования, после чего они будут переданы в региональный фонд социального страхования для того, чтобы "были начислены и потом осуществлялись страховые выплаты".

Голикова сообщила, что оплата лечения пройдет за счет средств фонда соцстраха, "как это и положено".