В Кузбассе на шахте "Распадская" погиб рабочий

На шахте "Распадская" в Кемеровской области произошло обрушение участка кровли. Как сообщает Интерфакс, в результате погиб один человек.

Следователи и специалисты экстренных служб от комментариев пока воздерживаются, ссылаясь на то, что операция по освобождению пострадавшего из-под завала еще не окончена.

Печальные инциденты на шахтах и открытых рудниках Кузбасса - не редкость. Так, в середине мая с высоты упал гусеничный погрузчик, в результате его оператор погиб. В марте на шахте Карагайлинская один горняк погиб после обрушения породы. А в феврале на разрезе "Распадский" служебный автобус вылетел в кювет с восьмиметровой высоты - тогда погибли семеро рабочих.