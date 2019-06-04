СМИ: Сыгравший Тора Крис Хемсворт приостанавливает карьеру

Австралийский актёр Крис Хемсворт, известный по ролям Тора из киновселенной Marvel и Охотника из фэнтези про Белоснежку, приостанавливает карьеру и временно вешает Мьёльнир на гвоздь.

35-летний Крис просто решил больше времени проводить вместе с семьёй - своей 41-летней супругой, испанской моделью и актрисой Эльсой Патаки (серия "Форсаж", "Отправь их в ад, Мэллоун!") и детьми.

У интернациональной звёздной пары их трое - семилетняя дочь Индия и пятилетние близнецы-братья Саша и Тристан.

По словам Хемсворта, отпрыски вступают в важную для себя пору, так что ему следует уделять им больше внимания.

Как сообщает Mirror со ссылкой на австралийские СМИ, Хемсворт намерен прекратить съёмки как минимум до конца года.