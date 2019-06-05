Мединский объяснил удаление из "Рокетмена" гей-сцен

Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский прокомментировал резонансное удаление из биографического художественного фильма "Рокетмен", посвященного жизни и творчеству британского музыканта Элтона Джона, ряда сцен.

Напомним: для широкого проката в России из картины удалили, в частности, кадры с употреблением наркотических препаратов и однополым сексом.

Как пояснил чиновник, российский прокатчик, цензурируя фильм, действует в рамках закона - "частные предпочтения тут неуместны".

"Прокатчик опирается на действующее законодательство", - цитирует Мединского "Интерфакс".

"В правовом государстве должны править не частные эстетические и сексуальные предпочтения отдельных личностей, а закон", - акцентировал министр. Заключив: "Как в России сейчас, так и должно быть".

Ранее в департаменте кинематографии Минкультуры России не исключили возможности выдачи "Рокетмену" нового прокатного удостоверения - "при условии, что дистрибьютор подаст новый комплект документов" для его получения.

Напомним, к "редактированию" байопика Джона в российском прокате одобрительно отнесся Юрий Лоза. В то время как сам герой повествования, сэр Элтон Джон, действия российских прокатчиков осудил.

Наша рецензия на "Рокетмена", выходящего на экраны РФ завтра, - здесь.