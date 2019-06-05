Новый посол России вручил в МИД Беларуси копии верительных грамот

Министр иностранных дел РБ Владимир Макей и посол РФ в РБ Дмитрий Мезенцев. Фото: МИД Республики Беларусь

Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации Дмитрий Мезенцев 5 июня вручил копии своих верительных грамот главе внешнеполитического ведомства Беларуси Владимиру Макею, сообщается на официальном сайте МИД РБ.

Министр поздравил посла с началом дипломатической миссии в Беларуси и выразил надежду на его активную работу "в целях дальнейшего укрепления всесторонних белорусско-российских отношений".

Во время встречи были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие двух государств в рамках интеграционных объединений.

Как уже сообщал "СОЮЗ", президент России Владимир Путин 30 апреля освободил Михаила Бабича от должности посла в Беларуси и подписал указ о назначении на эту должность Дмитрия Мезенцева.

Ранее Мезенцев являлся членом Совета Федерации, занимал пост губернатора Иркутской области, был генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества. В конце мая он сложил с себя полномочия сенатора, а три дня назад прибыл в Минск.