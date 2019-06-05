США и Китай сцепились за Южную Корею

Похоже, что худшие опасения Сеула начинают сбываться. Как и опасались в Южной Корее, США и Китай втягивают ее в торговую войну, требуя принять "правильное решение". Вслед за Вашингтоном официальный Пекин предупредил Сеул, поставив его перед выбором: "либо США либо Китай".

Напомним, что несколько дней назад в прессу попали сообщения, что США стали требовать от южнокорейских концернов и правительства присоединиться к их санкциям против китайского IT-концерна Huawei. Кроме того, Вашингтон стал настаивать, чтобы Сеул поддержал и позицию США по проблеме Южно-Китайского моря, где Соединенные Штаты и Китай также конфликтуют друг с другом.

В корейском языке есть пословица: "Когда киты дерутся, то первой гибнет креветка". Справедливость этой народной мудрости правительство Южной Кореи почувствовало на себе в полной мере. Основной военно-политический союзник и, по сути, "старший брат" Южной Кореи, то есть Вашингтон, сцепился не на шутку в экономическом и политическом противостоянии с главным торговым партнером - Пекином. При этом оба требуют безусловной поддержки, поставив Сеул перед крайне нежелательным выбором.

Если в Южной Корее и надеялись, что им получится как-то "по-тихому" поддержать США, не особо афишируя перед Китаем свой выбор, то теперь наступило жесткое разочарование. Как сообщило издание Chosun Ilbo, представитель МИД Китая призвал Сеул принять "правильное решение" и окончательно решить, "что хорошо, а что нет".

Высокопоставленный дипломат Поднебесной в беседе с корейскими журналистами добавил, что "в двусторонних отношениях не должны появиться какие-то новые нежелательные моменты".

Для корейцев смысл этих заявлений предельно ясен и в переводе на простой язык значит следующее: "Не надо поддерживать США в их торговой войне против нас. Не надо повторять историю с размещением на своей территории американских систем ПРО THAAD, за что нам пришлось вводить санкции против вас".

Трудно вообразить, что китайский дипломат вдруг сам, по своей воле решил пооткровенничать с иностранными СМИ. Потому это означает только то, что правительство КНР предупредило Южную Корею, которая, судя по ее действиям, стала постепенно склоняться к тому, чтобы уступить давлению Вашингтона и, пусть и нехотя, но поддержать позицию США.

Напомним, что на днях в ходе Азиатского саммита по безопасности в Сингапуре Южная Корея совместно с Японией и США сделали заявление, поддержав отражающую американский подход позицию о "свободе судоходства в Южно-Китайском море". Китай же считает, что этот регион должен быть под контролем Поднебесной. Кроме того, один за другим крупные концерны и финансовые компании стали отказываться от сотрудничества с Huawei, что им "настоятельно порекомендовали" сделать представители США.

Объективно говоря, корейцам не позавидуешь и их по-человечески жаль. Что США, что Китай требуют от Сеула выбрать "белое или черное", не допуская никаких полутонов. Выбор одной из сторон неизбежно означать будет конфликт с другой. Только-только отношения Пекина и Сеула стали налаживаться, пережив длительное "горькое послевкусие" от конфликта по поводу размещения ПРО США THAAD в Корее, и теперь вот новая дилемма. Корейцы искренне хотят жить в хороших отношениях что с одной державой, что с другой, не участвуя в "драках между китами". Но, как видно, оба "кита" решили, что такой роскоши Корее они не могут позволить, и потому "креветке" пора выбирать, с кем она. Если судить по опыту предыдущих ситуаций и по общему раскладу сил, то Южная Корея скорее всего присоединится к США, хотя и попытается максимально "подсластить пилюлю" для Пекина. Правда, после таких публичных предупреждений и Китай отрезал себе путь назад. За выбор в пользу Вашингтона Пекин теперь должен будет демонстративно наказать Сеул, чему в Южной Корее конечно же не рады.