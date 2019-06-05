Захарова прокомментировала план Зеленского по "возвращению Крыма"

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала недавно озвученную "стратегию" нового президента Украины Владимира Зеленского по "возвращению Крыма". Как отметила дипломат в беседе с "Национальной службой новостей", пока что на его обращение к крымчанам "вернуться на родину" отозвался лишь экс-президент Грузии Михаил Саакашвили - и этот факт говорит сам за себя. При этом сами жители полуострова сделали выбор еще пять лет назад в ходе референдума, так что вопрос о его государственной принадлежности закрыт.

Как известно, Зеленский, едва вступив в должность, первым делом вернул украинское гражданство бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили, который до этого находился в остром конфликте с Петром Порошенко, лишившим его украинского паспорта и выдворившим из страны. После указа Владимира Зеленского Саакашвили немедленно вернулся на Украину, а теперь собирается приехать и в Грузию, где против него заведено уголовное дело, и не одно. Что касается Крыма, то еще во время церемонии инаугурации Зеленский заявил, что собирается, в первую очередь, бороться за "возвращение сознания" бывших соотечественников, проживающих на полуострове, которые ментально давно не чувствуют себя украинцами.